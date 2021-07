COD: Seattle Surge bat Atlanta FaZe dans un incroyable match majeur 5

in

L’équipe à la 12e place bat la n°1 au Major 5.

Au cours des trois derniers jours, le dernier Major de la saison 2021 de la Call of Duty League a été incroyable. Avec de gros bouleversements, des performances dominantes et des jeux incroyables, le Major 5 a sans aucun doute été le meilleur à ce jour.

Le plus gros scalp vient de la victoire 3-2 de Seattle Surge sur Atlanta FaZe, voyant l’équipe n°12 de la ligue vaincre les meilleurs chiens. Le match a été dominé par Nicholas “Classic” DiCostanzo alors qu’il a obtenu un K/D global de 1,14 et a complètement pris le relais dans le Search and Destroy.

The Surge s’est imposé avec la force des fans derrière eux, battant FaZe 250-174 sur Moscow Hardpoint pour lancer la série. Ce n’était pas du tout prévu, mais l’ensemble de cartes de Moscou, Express, Garrison, Raid et Standoff a donné à Seattle Surge une grande chance dans la série, et ils en ont profité.

Alors qu’Atlanta FaZe a rebondi dans les cartes deux et trois, remportant une victoire 6-2 sur Express et une victoire 3-1 sur Garrison. Seattle Surge a répondu avec une victoire de 250-232 Raid Hardpoint alors qu’ils surmontaient un déficit de 50 points depuis la pause.

La carte finale a vu Surge éviter deux séquences du côté de FaZe et assurer la victoire de la série avec un match 5 6-4. Classique dominé avec un 2.00 K/D, y compris quelques jeux et embrayages massifs pour fermer la carte.

Alors que Seattle Surge a sans aucun doute fait ses preuves en LAN, ce sera malheureusement leur dernier rodéo pour 2021, les quatre dernières équipes manquant les Champs. Surge et le reste de la ligue ont exprimé leur mécontentement face à ce format, et leur victoire ici prouve leur capacité à rivaliser avec les meilleurs en LAN.

