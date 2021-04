CoD: Standoff et PPSH arrivent à BOCW dans la saison 3

La carte emblématique revient dans la saison 3 de Black Ops Cold War.

Ce soir, Treyarch a révélé tout le contenu de la saison 3 de Black Ops Cold War et Warzone. Une annonce majeure a été le retour de Standoff, une carte emblématique de Black Ops 2 que de nombreux fans seront ravis de voir son retour. Parallèlement à Standoff, il y a eu l’annonce du retour du PPSH, une autre arme emblématique sur laquelle nous avons hâte de mettre la main sur.

Retours à l’écart

Standoff est une carte préférée des fans de Black Ops 2. C’est une carte de taille moyenne, qui présente une sensation intemporelle à trois voies et de nombreuses opportunités pour déjouer vos adversaires. Avec des moments emblématiques tels que OpTic Van vu sur Standoff, les fans de la Call of Duty League seront plus que ravis de voir son retour.

Retours PPSH

Le PPSH viendra à Black Ops Cold War sous la forme du PPSH-41. Un classique absolu de Call of Duty, le PPSH est une arme à tir rapide de grande capacité, parfaite pour les joueurs de style agressif.

Ceci et bien plus encore arrivera à Black Ops Cold War and Warzone le 22 avril, et vous ne voudrez pas manquer.

