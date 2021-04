CoD: Tous les nouveaux emplacements de la mise à jour de la zone de guerre de Verdansk ’84

La nouvelle carte est enfin arrivée, voici tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux emplacements

Au cours des deux derniers jours, les joueurs de Warzone ont vécu quelque chose de révolutionnaire. Call of Duty a officiellement conclu son premier événement en direct, et il a été extrêmement bien accueilli par la communauté. La nouvelle carte Verdansk ’84 apporte un nouveau look à Warzone et de nouveaux POI. Alors, voici tous les nouveaux emplacements pour vous mettre au courant tout de suite.

Carte de Verdansk ’84

Tout d’abord, voici une vue de haut en bas de la nouvelle carte Warzone.

Lieux – New Verdansk ’84

Sommet

Le barrage est remplacé par une carte bien connue de la franchise Call of Duty Black Ops, Summit. La carte emblématique de Black Ops 1 a vu le jour à Verdansk 1984, et il est désormais plus facile que jamais de s’y rendre. Les téléphériques entièrement fonctionnels vous permettent de monter facilement au sommet du sommet, et les véhicules peuvent également monter en haut.

Usine

Le lieu d’atterrissage préféré de tout le monde est peut-être devenu plus fréquenté que jamais. De nombreux joueurs adorent tomber sur les cintres après avoir été popularisés par des streamers Warzone tels que Vikkstar. Eh bien, maintenant, un POI nommé dans Factory se trouve juste en dessous d’eux.

Déployer

Un nouveau Grid Array est arrivé à Verdansk, permettant un avantage de hauteur facile. Cependant, vous serez facilement repéré du haut, alors soyez conscient.

Stade de Verdansk

Le stade Warzone subit un autre changement. D’un toit fermé, à un toit ouvert, et maintenant une arène entièrement ouverte, le stade est une partie principalement inutilisée de Verdansk, mais en constante évolution. Le nouveau stade ne comporte plus de toit ni de section souterraine, ce qui le rend beaucoup plus ouvert.

Ferme

Encore une autre carte emblématique de la série Black Ops entre dans Warzone avec Standoff remplaçant Farmhouse. Le centre de la ferme a été remplacé, tandis que les bâtiments extérieurs restent, ce qui permet une plus grande couverture dans toute la zone.

La nouvelle carte Warzone vient d’être mise en ligne! Ce week-end propose également un événement Double XP, alors venez découvrir Verdansk ’84 par vous-même!

Le poste CoD: Tous les nouveaux emplacements de Verdansk ’84 Warzone Update est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.