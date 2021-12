COD Vanguard, les fans de Warzone énervés, Krampus continue de les tuer

Image : Activision Blizzard

J’ai supposé qu’être assassiné par Krampus à la fin d’un match Call of Duty très disputé serait objectivement drôle, mais il semble que les joueurs soient moins que satisfaits de la capacité de la créature mythologique à affecter la compétition en ligne de manière aussi spectaculaire.

« Krampus doit partir », lit-on dans un article à 90 % sur le subreddit Call of Duty: Warzone. « J’étais dans le top cinq et j’ai été chassé par Krampus. M’a complètement baisé. Gagner est déjà assez difficile, mais être chassé par un être presque impossible à tuer avec moins de 10 personnes restantes, c’est trop. Je ne pense pas que ce niveau de [randomness] devrait se produire en fin de partie.

Bien qu’il s’agisse d’un obscur morceau du folklore d’Europe centrale, Krampus – un acolyte sadique du Père Noël qui, entre autres, met des enfants coquins dans des sacs de jute et les bat avec des tiges de bouleau – s’est lentement infiltré dans l’air du temps culturel au cours des dernières années. . Sa dernière apparition est une gracieuseté de Call of Duty: Vanguard et de l’événement Festive Fervor en cours de Warzone, qui voit le bouc poursuivre les joueurs puis les déchire en lambeaux.

Krampus fonctionne différemment selon le jeu auquel vous jouez. Dans Vanguard, le monstre recherche des joueurs avec de faibles scores objectifs, les punissant pour ne pas avoir suffisamment contribué au succès de leur équipe. Ses cibles sont apparemment plus aléatoires dans Warzone, où n’importe qui peut attirer la colère de Krampus. C’est cette dernière situation qui bouleverse les joueurs de Call of Duty, en particulier ceux qui se retrouvent sur le point de remporter un match de bataille royale avant d’être victime des griffes de la créature.

« J’ai eu plusieurs matchs où Krampus me chasse moi-même ou mon équipe dans les 10 premières situations, et cela ruine le jeu », a écrit un autre joueur frustré.

Sans mot des développeurs sur les nerfs possibles de Krampus et une date de fin ferme pour l’événement inconnue, il semble que les joueurs de Call of Duty vont simplement devoir endurer pour le moment.