CoD : Vanguard PC – spécifications minimales et recommandées

Êtes-vous excité? Nous approchons Call of Duty: Vanguard’s Date de sortie le 5 novembre. Pour ceux qui s’inquiètent de savoir si la configuration de leur PC peut exécuter le prochain jeu de tir WW2, il est encore temps de vérifier vos pièces pour voir si vous êtes prêt pour le jour du lancement.

Pour vous aider, nous avons les spécifications minimales et recommandées pour Call of Duty: Vanguard afin que vous disposiez de toutes les informations dont vous avez besoin pour vous assurer que la version PC vous convient. Bien que celles-ci puissent légèrement changer d’ici 2022 à mesure que de nouveaux contenus sont ajoutés, ces spécifications initiales donneront une idée approximative de ce qui est nécessaire pour jouer au jeu en douceur.

En outre, Call of Duty: Vanguard propose des graphiques haute résolution en option pour ceux qui disposent d’une capacité supplémentaire sur leur PC. Bien que cela ne soit pas obligatoire, il est préférable de vous assurer que cela est disponible si vous voulez que le jeu ait l’air et fonctionne bien simultanément.

Le minimum

Système d’exploitation : Windows 10, 64 bits Processeur : Intel Core I3 – 4340 / AMD FX – 6300 Mémoire : 8 Go Graphiques : Nvidia Geforce GTX 960 / AMD Radeon RX 470 Stockage : 36 Go au lancement (uniquement multijoueur et zombies) Notes supplémentaires : Up à 32 Go pour le cache d’actifs à haute résolution. 2 Go de VRAM

conseillé

Système d’exploitation : Windows 10, 64 bits / Windows 11, 64 bits Processeur : Intel Core I5-2500K / Amd Ryzen 5 1600X Mémoire : 12 Go Graphiques : Nvideo Geforce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 Stockage : 61 Go au lancement Notes supplémentaires : Jusqu’à 32 Go pour le cache des ressources haute résolution. 4 Go de VRAM

L’éditeur de Call of Duty: Vanguard, Activision Blizzard, est actuellement confronté à une bataille juridique contre plusieurs institutions basées aux États-Unis concernant des preuves de harcèlement sexuel et d’inconduite sur le lieu de travail. Le développement le plus récent à ce sujet ne s’est produit que le mois dernier, car une tentative d’Activision Blizzard de suspendre le procès en cours pour harcèlement sexuel a été rejetée par le juge chargé de l’affaire.

Nous avons récemment classé Call of Duty: Vanguard comme l’un de nos jeux les plus attendus de novembre en raison de notre enthousiasme autour de la campagne et des multitudes de fonctionnalités multijoueurs. Nous avons également récemment appris plus sur la nouvelle carte Caldera Warzone à venir plus tard dans l’année et sur le fait que les propriétaires de Vanguard bénéficient d’un accès anticipé de 24 heures.