COD: Vanguard Season 1 Battle Pass comprend deux nouveaux avantages et un mortel pour la première fois

Call of Duty : l’Avant-garde les joueurs avec le Battle Pass de la saison 1 peuvent débloquer trois nouvelles options dans tous les chargements Vanguard, qui sont « préparés pour rivaliser » avec la concurrence déjà féroce entre l’équipement mortel et les choix d’emplacements Perk 1 et 2: Serpentine – Perk 1, Tier 21 et Intuition – Avantage 1, niveau 44.

Avec Serpentine, le sprint normal réduira les dégâts reçus de la balistique et des explosifs, tandis que le sprint tactique peut réduire les dégâts de plus d’un quart de sa valeur normale.

L’intuition trouvera votre vision palpitante lorsque les ennemis sont à proximité, même à travers les murs. Semblable à High Alert dans les jeux précédents, mais avec une portée plus courte, cet avantage vous permet de percevoir les menaces avant qu’elles ne surviennent dans les coins ou à travers les portes. Cela se fait sans qu’il soit nécessaire de les supprimer comme Piercing Range, ce qui en fait une option plus passive pour les engagements à courte portée.

Une grenade incendiaire spéciale, considérée comme un équipement mortel, est également incluse dans le Battle Pass. Cette grenade obscurcit une zone dans un brouillard blanc et brûle ceux qui s’en approchent.

L’ordinateur de poche est une version limitée du Firebombing Run Killstreak et inflige une petite rafale de dégâts dans un grand rayon. Il infligera ensuite des dégâts de brûlure chaque seconde à ceux qui restent à sa portée. L’effet s’échelonne, donc plus quelqu’un reste longtemps dans la zone, plus les effets durent longtemps, contrairement au cocktail Thermite et Molotov.

Il y a des tonnes d’autres à venir avec la saison 1 dans Vanguard, vous devriez donc visiter le blog pour plus d’informations.