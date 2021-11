CoD: Vanguard – utilisez Dead Drop pour des killstreaks faciles

Le temps de tuer dans Call of Duty : l’Avant-garde est fou rapide, et souvent cela peut sembler une tâche intimidante juste pour frapper ces killstreaks plus élevés. Après tout, si vous êtes constamment pressé par les utilisateurs de MP40, ou si vous vous sentez un peu coupable d’être assis au même endroit avec votre tente haute, comment est-on censé appeler Dogs ou Forward Intel ?

Heureusement, il existe une certaine mise à niveau sur le terrain qui peut rendre plus réaliste l’obtention de ces killstreaks plus insaisissables. C’est appelé Goutte Morte, et en l’utilisant, vous pouvez stocker la progression de vos séries de victimes entre les vies. Dorrani est allé de l’avant et a créé une vidéo rapide montrant cette mise à niveau spéciale sur le terrain, que vous pouvez regarder intégrée ci-dessus.

Les améliorations sur le terrain sont progressivement gagnées au fil du temps pendant que vous jouez un match multijoueur et agissent comme des avantages occasionnels pour vous aider, vous et votre équipe, lors d’un match. Dead Drop est peut-être l’un des plus égoïstes, ce qui vous permet de gagner plus facilement vos propres récompenses, mais quand vous y réfléchissez, une série de victoires élevée au bon moment peut totalement sauver une partie.

Si vous ne croyez pas les mots que vous lisez, heureusement, vous n’êtes pas obligé de le faire. Après l’explication de Dorrani sur la mise à niveau sur le terrain et ce qu’elle fait, vous disposez de quelques minutes pour voir Dead Drop travailler de première main. Comme vous le verrez, il est beaucoup plus facile d’atteindre ces nombres de killstreak plus élevés alors que vous seriez généralement susceptible de faire exploser votre contrôleur lors de la tentative. Essaye le!

Si vous recherchez les meilleures armes à feu pour vous aider dans votre parcours de killstreak, nous avons mis à jour le guide des meilleures armes à feu dans Vanguard que vous pouvez consulter. Alternativement, si vous pensez aux avantages, vous pouvez voir les meilleurs avantages dans la liste Vanguard que nous pouvons également aider dans ce département !