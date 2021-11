CoD: Vanguard Zombies apportera des changements majeurs aux avantages et aucune quête principale au lancement

Call of Duty: Vanguard n’est qu’à quelques jours du lancement, et un article de blog du 1er novembre de Treyarch détaille plus d’informations sur le mode Zombies, qui comprend des changements majeurs au système d’avantages emblématique. De plus, les développeurs révèlent que la carte Der Anfang de Vanguard ne sera pas lancée avec une quête principale d’œufs de Pâques.

Plus de capacités d’éther noir

Lors de la récente révélation mondiale de Zombies, quatre entités Dark Aether ont été révélées pour le lancement de Vanguard. Ces entités partagent leurs capacités uniques avec les opérateurs jouables grâce à l’utilisation d’artefacts anciens. Le nouveau billet de blog confirme que des capacités supplémentaires arriveraient après le lancement, mais aucun détail supplémentaire n’a été fourni.

Au lancement, les joueurs peuvent s’attendre à quatre options d’artefacts :

Dragon of Saraxis : génère un explosif éthéré, infligeant des dégâts massifs aux ennemis qui l’ont déclenché. Mask of Bellekar : Cloaks player in Dark Aether, masquant leur présence aux ennemis pendant 5 secondes. son rayon pendant 15 secondesCorne de Norticus : invoque un vortex glacial, endommageant les ennemis avec l’explosion initiale et ralentissant ceux qui entrent

De nouvelles voix narratives

En plus des avantages de gameplay liés à l’utilisation des artefacts Dark Aether, ces entités Dark Aether s’ajouteront au dialogue vécu dans Der Anfang. Alors que le récit sera principalement guidé par la voix du démonologue Gabriel Krafft, qui guide les joueurs à travers les objectifs de la carte, Oberführer Von List, Kortifex the Deathless, les autres entités Dark Aether fourniront leur propre commentaire unique tout au long du jeu. Les joueurs voudront probablement essayer tous les différents artefacts, car il y aura un dialogue unique au compagnon Dark Aether de chaque artefact.

Détails de l’autel des alliances révélés

La nouvelle fonctionnalité Zombies de Treyarch, l’autel des alliances, offre aux joueurs une variété d’améliorations aléatoires parmi lesquelles choisir. Ces améliorations sont achetées avec l’objet Cœur sacrificiel, qui est attribué aux joueurs chaque fois qu’ils remplissent l’un des objectifs de la carte. Les joueurs peuvent avoir jusqu’à trois alliances équipées à la fois, et la sélection des alliances disponibles est aléatoire après chaque objectif terminé.

Exemples d’alliance

Les joueurs auront accès à 11 améliorations uniques de Covenant au lancement, chacune avec plusieurs raretés pour un total de 32 améliorations à explorer. L’ensemble initial de mises à niveau comprend :

Bloodlust : les attaques de mêlée font plus de dégâts et guérissent le joueurResurrectionist : raviver les alliés plus rapidementBrain Rot : chance de transformer les ennemis en alliésCryofreeze : chance de ralentir les ennemis Death Blow : les attaques critiques renvoient les balles dans le clipAmmo Gremlin : les armes rangées rechargent automatiquement les munitions du stock sur le même ennemi font plus de dégâtsSplatterfest : les ennemis tués par des explosions peuvent exploser Unholy Ground : inflige plus de dégâts à l’arrêtCull the Weak : inflige plus de dégâts aux ennemis ralentis ou étourdis Mother Lode : chance de conserver l’équipement après l’avoir utilisé

Modifications majeures des avantages

Treyarch a révélé des changements majeurs au système d’avantages Zombies pour Vanguard. Les joueurs auront accès à de nouvelles zones de carte à mesure qu’ils accomplissent des objectifs, y compris l’accès aux fontaines d’avantages de la carte. Pour la première fois dans l’histoire de Zombies, l’avantage de base est gratuit. Cependant, le jeu a des niveaux évolutifs pour rendre les avantages plus puissants. Ceci est similaire à ce que les joueurs ont vu dans Black Ops Cold War, mais les niveaux seront améliorés dans le jeu en achetant avec des points Essence dans chaque match, alors que les avantages de Cold War n’avaient besoin d’être améliorés qu’une seule fois en utilisant une devise de cristaux d’Aetherium gagnés lors du match. récompenses.

Une fois qu’un joueur active la version gratuite de niveau 1 d’un avantage, il devra payer 2 500 Essence pour le niveau 2, puis 5 000 pour le niveau 3 et 7 500 pour le niveau 4. Chaque mise à niveau augmentera une statistique de base spécifique, avec des niveaux plus élevés fournissant plus gros buffs.

Voici les cinq fontaines d’avantages confirmées pour Der Anfang :

Force diabolique : augmente la santé Dégâts diaboliques : augmente les dégâts critiques Vigueur venimeuse : augmente la vitesse de régénération de la santé Frénésie démoniaque : augmente la vitesse de rechargement Hâte éthérée : augmente la vitesse de déplacement

Dans une autre première pour les avantages Zombies, les joueurs conserveront les avantages de base qu’ils ont acquis s’ils sont abattus. Normalement, être renversé en mode Zombies signifie perdre tous les avantages, mais comme le premier niveau est gratuit, les joueurs pourront les conserver après avoir été réanimés. Cependant, les niveaux de mise à niveau des avantages supplémentaires achetés seront supprimés et devront être rachetés.

Changements à emporter

Les joueurs peuvent toujours mettre à niveau leurs armes sur la machine Pack-a-Punch, mais le coût de mise à niveau initial augmentera avec le lancement de Der Anfang. Au lieu du coût précédent de 5 000 points pour le premier niveau Pack-a-Punch, les coûts commencent désormais à 7 500 points pour la première mise à niveau, puis 15 000 pour la seconde et 30 000 pour la mise à niveau finale.

Les niveaux d’armes sont désormais définis par leur niveau Pack-a-Punch, qui est marqué par quatre couleurs :

Blanc : DéballéBleu : Pack-a-Punch niveau 1Violet : Pack-a-Punch niveau 2Orange : Pack-a-Punch niveau 3

Autre nouveauté pour les zombies de Vanguard, les armes Pack-a-Punch peuvent désormais être récupérées en tant que butin des types d’ennemis spéciaux Sturmkrieger de Vanguard ou être attribuées dans la boîte mystère.

Contenu post-lancement

La saison 1 de contenu post-lancement de Vanguard commence le 2 décembre, ce qui devrait apporter de nouveaux contenus et fonctionnalités aux zombies. La mise à jour saisonnière comprendra un nouvel objectif pour Der Anfang, des alliances supplémentaires, de nouvelles armes, des défis de saison, des mises à jour sur le thème des vacances, etc.

Malheureusement, le mode Zombies ne sera pas lancé avec une quête principale du scénario cette année. Treyarch dit que les joueurs rencontreront des éléments surprises plus tard dans la saison 1 qui prépareront le terrain pour la prochaine quête principale.

Dans d’autres nouvelles de Vanguard, le blog de PlayStation a révélé plusieurs avantages exclusifs pour ceux qui achètent Call of Duty: Vanguard pour PlayStation 4 ou PlayStation 5. Ces avantages incluent des événements double XP, des emplacements de chargement personnalisés supplémentaires, cinq sauts de niveau supplémentaires avec le pack Battle Pass, et Suite.

Call of Duty: Vanguard sera lancé le 5 novembre sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 et PC. Le nouveau jeu sera lancé alors qu’Activision Blizzard fait face à un procès de l’État de Californie pour harcèlement et discrimination présumés à l’égard des femmes.

