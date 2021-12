CoD: Warzone Caldera Map contient des cartes World At War et plus de bunkers mystérieux

La nouvelle carte Caldera sur le thème du Pacifique de Call of Duty: Warzone a été lancée en accès anticipé le 8 décembre pour les joueurs de Vanguard au début de la saison 1. Cette nouvelle carte est un cadre insulaire dynamique, apportant des lieux de retour des titres précédents et le retour de la mystérieuse Pâques de Warzone bunkers à œufs.

Caldera n’est en accès anticipé que pendant les premières 24 heures, donc tous ceux qui ne possèdent pas Vanguard peuvent commencer à explorer le 9 décembre. Ici, nous mettons en évidence quelques endroits à explorer lorsque vous visitez l’île.

Lecture en cours: Call of Duty: Vanguard & Warzone – La bande-annonce de lancement du Pacifique

Nouveaux bunkers mystères

Bunker de Falcon’s Peak

La carte de l’île de Warzone semble avoir plusieurs bunkers mystérieux, mais il y en a au moins un qui a été confirmé comme étant exactement le même style de bunker que celui vu sur la carte de Verdansk de Warzone. Cela se trouve près de la base ouest du volcan de Caldera, qui est étiqueté comme Falcon’s Peak. Nous explorerons et couvrirons tous les œufs de Pâques qui pourraient y être cachés.

Le volcan lui-même peut également contenir des secrets à découvrir. Il y a des puits de mine menant à l’intérieur des parties du volcan, y compris une mystérieuse porte de bunker circulaire. Il s’agit probablement d’un bunker qui mérite d’être surveillé, car il ressemble au bunker que Captain Butcher a taquiné dans l’une des remorques récentes de Caldera. L’avion écrasé de Butcher et l’écoutille de bunker qu’il a trouvée figurent également sur la carte dans la section Clear Water Lagoon de la côte ouest.

Lieux de Call of Duty: World at War

À l’intérieur du Nacht der Untoten de Caldera

De plus, les fans de Call of Duty: World at War et Zombies reconnaîtront deux des emplacements de Caldera. L’un est situé sur la côte nord-est de la carte au point d’intérêt de Runway, et ici, les joueurs trouveront que l’un des plus grands bâtiments de Runway est en fait la toute première carte Zombies Nacht der Untoten. Cela n’est peut-être pas tout à fait perceptible à première vue, car le bâtiment est dans un état beaucoup plus impeccable que ce que nous avons vu dans n’importe quelle version de la carte Zombies. Il semble également un peu plus spacieux que la conception d’origine, mais la disposition est presque parfaite pour Nacht der Untoten.

Carte multijoueur Makin de Call of Duty: World at War

Le deuxième emplacement de World at War est la carte multijoueur Makin, qui se déroulait à l’origine sur la zone côtière de l’atoll de Makin. Cet emplacement de retour peut être trouvé en visitant une section de huttes sur la côte est juste au sud de l’emplacement de Beachhead. Il peut y avoir des huttes supplémentaires autour de la zone, mais l’intégralité de la carte multijoueur semble avoir été recréée ici à Caldera.

Carte des expéditions de Modern Warfare

Carte des expéditions de Caldera

La populaire carte multijoueur Shipment est nichée dans la section Docks de la carte. La carte d’expédition de Call of Duty 4: Modern Warfare a récemment été ajoutée à Vanguard, mais la disposition est un peu différente dans Warzone. La petite carte des conteneurs de fret a connu de nombreuses variations au fil des ans, mais la version de Caldera ressemble un peu plus à la disposition Modern Warfare 2019.

Call of Duty League honore les champions 2021

Trophée Call of Duty League du Royal Cabana Resort et bannières Atlanta FaZe

Et enfin, un dernier endroit à souligner est l’emplacement du complexe à l’extrémité sud-est de l’île. Cela comprend un complexe de vacances appelé Royal Cabana Resort, qui présente également les bannières des joueurs et un trophée géant Call of Duty League pour Atlanta FaZe, qui a remporté le championnat Call of Duty League 2021 pour Black Ops Cold War.

Assurez-vous de consulter nos premières impressions sur la caldeira de Warzone. L’accès anticipé a été plutôt positif, mais certains joueurs rencontrent actuellement des bugs graphiques et de texture lorsqu’ils jouent sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

La nouvelle carte de Warzone arrive alors que les débrayages se poursuivent pour protester contre les résiliations surprises de contrats au sein de l’équipe d’assurance qualité de Raven Software qui ont commencé à la fin de la semaine dernière. Les mises à jour de Call of Duty se poursuivent alors qu’Activision Blizzard fait face à des poursuites et à d’autres enquêtes liées à des allégations de harcèlement sexuel et de discrimination à l’égard des femmes.

