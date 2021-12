CoD : Warzone continue d’obtenir des changements d’armes ; Floraison lentement supprimée

Raven Software continue d’apporter des modifications majeures aux armes de Call of Duty: Warzone. La mise à jour du 10 décembre a révélé une réduction du mécanisme de bloom, alors que le développeur s’efforce lentement de supprimer le bloom des pistolets Vanguard. Quelques corrections de bugs mineurs et problèmes audio sont également ajustés.

Cette mise à jour la plus récente est arrivée juste un jour après que le développeur a apporté des modifications mystérieuses aux armes Vanguard, tout en travaillant également à nerf certaines des armes les plus puissantes de Warzone de Black Ops Cold War et Modern Warfare. Tous ces réglages d’armes semblent contribuer à rendre les armes Vanguard plus viables et à fournir un pool d’armes équilibré dans les trois jeux.

Lecture en cours : Call of Duty : Vanguard & Warzone – La cinématique du Pacifique (Partie II)

Le mécanisme de « bloom » ou de propagation des balles de Vanguard signifie que même lorsque vous visez vers le bas, toutes les balles peuvent ne pas aller là où elles sont prévues. Cet effet rendait la plupart des fusils d’assaut de Vanguard moins fiables pour les combats à longue distance à Caldera. Et comme Bloom ne figurait pas sur les armes de Modern Warfare ou de Black Ops Cold War, cela a fait de ces anciennes armes des choix plus fiables à utiliser avec le lancement de la nouvelle carte Caldera. Cependant, la mise à jour du 10 décembre réduit considérablement le mécanisme de floraison des armes Vanguard, ce qui devrait rendre les armes plus viables dans Warzone à l’avenir. De plus, Raven Software a abordé la prolifération des armes dans les notes de mise à jour, affirmant qu’elle n’existerait finalement plus du tout.

« Avec cette mise à jour, nous avons considérablement réduit la quantité de » Bloom « sur toutes les armes Vanguard de base. À l’avenir, nous supprimerons complètement Bloom des armes Vanguard. Ce processus prendra du temps, car nous devrons déterminer les inconvénients adéquats pour contrebalancer la suppression de Bloom, qui variera en fonction de chaque arme individuelle et du type d’attachement auquel elles sont attribuées. »

Pour une raison inconnue, la sous-machine M1928 de Vanguard a été renommée dans Warzone en M1912. Les notes de mise à jour incluent également plus de réglages d’armes. Les mitraillettes Owen Gun et Type 100 ont reçu divers buffs, tandis que les mitraillettes PPSh-41, M1912 et Sten ont toutes reçu quelques nerfs. L’un des fusils d’assaut les plus populaires de Vanguard dans Warzone, le NZ-41, a également reçu un nerf avec une réduction du multiplicateur de dégâts au cou et un recul accru.

Des mises à jour audio indispensables ont été apportées à Warzone. Le ciel de Caldera a été un endroit très bruyant pour beaucoup. Heureusement, les notes de mise à jour incluent un nerf du volume des éléments de jeu aériens, tels que les avions de chasse, les bombardements et les séquences d’attaques aériennes.

Les notes de mise à jour complètes peuvent être trouvées ci-dessous, telles que partagées par Raven Software.

Les mises à jour de Warzone se poursuivent alors que les débrayages se poursuivent pour protester contre les résiliations surprises de contrats au sein de l’équipe d’assurance qualité de Raven Software. Les mises à jour de Call of Duty se poursuivent alors qu’Activision Blizzard fait face à des poursuites et à d’autres enquêtes liées à des allégations de harcèlement sexuel et de discrimination à l’égard des femmes.

GÉNÉRAL

Réduction du volume des éléments de jeu aériens tels que les avions de chasse, les bombardements et les attaques aériennes.

JEU

Les avions de chasse ne sont plus en mesure de cibler automatiquement les joueurs en parachute.

CORRECTIONS DE BOGUES

Correction d’un problème où les niveaux d’opérateurs Vanguard commençaient à 0 au lieu de 1. Correction d’un problème entraînant le renvoi des joueurs pour inactivité lors de l’utilisation du canon antiaérien statique. Correction d’un problème entraînant le retour des joueurs rachetés par des coéquipiers sans accès aux armes ou leurs poings.

Pour plus d’informations sur les problèmes en direct, veuillez visiter notre tableau Warzone Trello.

ARMES

Général

Le M1928 (VG), également connu sous le nom de Submachine Gun Alpha (VG), a été remplacé par le M1912 (VG)

Ajustements de l’arme

Avec cette mise à jour, nous avons considérablement réduit la quantité de « Bloom » sur toutes les armes Vanguard de base. À l’avenir, nous supprimerons complètement Bloom des armes de l’avant-garde. Ce processus prendra du temps, car nous devrons déterminer les inconvénients adéquats pour contrebalancer la suppression de Bloom, qui variera en fonction de chaque arme individuelle et du type d’attachement auquel elles sont attribuées.

De plus, nous sommes en train d’évaluer les vitesses ADS des armes à travers Warzone. Restez à l’écoute pour plus d’informations.

» Fusil d’assaut «

Le multiplicateur de dommages au cou du NZ-41 (VG) a été réduit à 1,3, au lieu de 1,5. Recoil augmenté

» Fusil de sniper «

Swiss K31 (BOCW) Deuxième plage de dégâts ajoutéeLes dégâts minimaux ont été réduits à 80, en baisse de 95. Le multiplicateur de dommages au cou a été réduit à 1,8, en baisse de 1,9.

» Mitraillette «

Le multiplicateur de dégâts au cou M1912 (VG) a été réduit à 1,3, en baisse de 1,5. Portée de dégâts maximale réduite à 460 unités, en baisse de 600 Owen Gun (VG). diminué à 850, en baisse de 1500, multiplicateur de dégâts par balle augmenté à 1,6, en hausse de 1,45 multiplicateur de dégâts au cou réduit à 1,2, en baisse de 1,45 multiplicateur du haut du torse diminué à 1,1, en baisse de 1,45 multiplicateur du bas du torse augmenté à 1,1, en hausse de 1 multiplicateur du haut du bras gauche diminué à 1, au lieu de 1,45. Le multiplicateur du bras supérieur droit a été réduit à 1, au lieu de 1,45PPSh-41 (VG) Les dégâts maximum ont été réduits à 23, au lieu de 27. Les dégâts moyens ont été réduits à 20, au lieu de 22. diminué à 400, de 500 à 540, de 900 Multiplicateur de dommages au cou réduit à 1,1, de 1,5 Multiplicateur de torse supérieur à 1,05, de 1,1 Multiplicateur de torse inférieur à 1 , en baisse de 1,1 multiplicateur des membres inférieurs diminué à 0,9, en baisse de 1Sten (VG) multiplicateur de dommages au cou réduit à 1,3, en baisse de 1,5 multiplicateur de dommages au torse supérieur diminué à 1,06, en baisse de 1,1 multiplicateur de dommages au torse inférieur diminué à 1,05, en baisse de 1,1 Dégâts maximum de type 100 (VG) augmentés à 28, au lieu de 22. Dégâts moyens passés à 22, au lieu de 17. Dégâts min. augmentés à 18, au lieu de 15. Multiplicateur de dégâts au cou réduit à 1,4, au lieu de 1,6.

ACCESSOIRES

Ajustements des pièces jointes

» Tonneau «

M1912 (TB)

Le recul horizontal et vertical du chariot de 5,5 pouces a été réduit de 2 % MG42 (VG)

Krausnick 450mm B42MG Contrôle du recul horizontal diminué de 3%VDD 680mm 31M Contrôle du recul horizontal diminué de 6%Sten (VG)

Le multiplicateur de cadence de tir rapide SA 65mm a été réduit de 23%

» Poignée avant «

MG42 (TB)

Le contrôle du recul vertical Carver Foregrip a été réduit de 2%

» Revue «

Owen Gun (TB)

Capacité du chargeur de 9 mm 25 cartouches rondes augmentée à 25, au lieu de 20PPSh-41 (VG)

7,62 mm Gorenko 30 Round Mags Capacité du chargeur augmentée à 30, contre 25 Vitesse de déplacement augmentée de 1% Vitesse ADS augmentée de 1,7% Sten (VG)

.45 ACP 28 Round Fast Mags Magazine Capacité augmentée à 28, au lieu de 20Type 100 (VG)

.30 Russian Short 36 Round Mags Magazine Capacité augmentée à 36, au lieu de 308 mm Kurz 48 Round Drums Magazine Capacité augmentée à 48, au lieu de 408 mm Nambu 20 Round Mags Magazine Capacité augmentée à 30, au lieu de 20Remarque : le texte de l’interface utilisateur peut ne pas refléter ce qui précède monnaie.

