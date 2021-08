CoD: Warzone et Modern Warfare ajoutent enfin du savon et le CX-9, voici comment les débloquer

La mitraillette CX-9 autrefois mystérieuse a été discrètement ajoutée à Call of Duty: Modern Warfare et Warzone aujourd’hui. Cette nouvelle arme a été divulguée, taquinée et même disponible pendant une brève période dans Warzone avant d’être retirée sans aucun mot officiel. Voici comment les joueurs peuvent désormais déverrouiller officiellement la mitraillette CX-9 dans Modern Warfare et Warzone.

Comment débloquer le CX-9 en jeu

Si vous souhaitez simplement marquer la nouvelle sous-machine CX-9 sans dépenser d’argent, elle peut être déverrouillée via un défi en jeu. Le défi est le même que vous choisissiez de jouer à Call of Duty: Modern Warfare ou Warzone. Vous avez simplement besoin d’obtenir 2 éliminations à distance en utilisant n’importe quelle mitraillette dans cinq matchs différents.

Si vous essayez de déverrouiller l’arme maintenant, vous remarquerez peut-être que vos éliminations ne sont pas suivies. Raven Software a tweeté qu’il était au courant d’un problème avec le défi de déverrouillage du CX-9 et le non suivi de la progression du niveau.

❗️ Nous sommes au courant d’un problème avec le CX-9 (MW) où le défi et le niveau de déverrouillage ne sont pas suivis.

Nous enquêtons activement et avons mis à jour le #Warzone Trello pour refléter ceci : https://t.co/BnJlTgSOx1 – Raven Software (@RavenSoftware) 3 août 2021

Comment débloquer le CX-9 avec des points COD

Si vous ne voulez pas perdre de temps sur les défis, cette arme autrefois mystérieuse peut être officiellement déverrouillée dans le nouveau pack de boutique Warzone d’aujourd’hui, qui est le pack d’opérateur John “Soap” MacTavish tant attendu.

Soap MacTavish est un personnage principal présenté dans Call of Duty 4: Modern Warfare en 2007, qui a également joué un rôle majeur dans les deux suites de Modern Warfare qui ont suivi. Étant donné que Soap est un personnage si emblématique de Modern Warfare et que le pack était très attendu, il est étrange de ne pas avoir cela lié à une annonce ou à un événement majeur, mais il est enfin disponible pour ceux qui souhaitent l’acheter pour 2 400 points COD. Le pack Soap comprend dix articles au total, ce qui est évidemment mis en évidence par le skin de l’opérateur Soap et le plan de l’arme Serac pour la nouvelle mitraillette CX-9.

Galerie

Les ajouts surprises d’aujourd’hui à Warzone et Modern Warfare sont également arrivés avec une nouvelle bande-annonce cinématique de la saison 5 pour taquiner le retour de la célèbre diffusion Numbers du premier jeu Black Ops. La saison 5 devrait être lancée le 12 août. Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison, et nous mettrons à jour avec tous les nouveaux détails.

Cette arrivée discrète de contenu émerge alors qu’Activision Blizzard fait également face à de multiples poursuites concernant des allégations de harcèlement sexuel et une culture de “frat boy”.

