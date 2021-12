COD Warzone sur mobile – À venir en 2022? | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Dans cette vidéo, DeVante parle des informations selon lesquelles Call of Duty Warzone arrivera sur les appareils mobiles en 2022. Actuellement, Call of Duty Mobile dispose d’un mode bataille royale, mais le jeu est une tranche plus large du multijoueur influencé par la série principale. .

DeVante explique également comment la campagne de Halo Infinite a eu un souffle de la nature comme un monde ouvert avant que 343 Industries n’en coupe les deux tiers. La coupure était le résultat du fait que l’équipe a rencontré des problèmes de développement en raison de sa suite de développement connue sous le nom de Faber, qui était ancienne et difficile à utiliser.

Plus tard dans la vidéo, DeVante passe en revue le DLC d’ajout d’histoire de GTA Online mettant en vedette Franklin de GTA 5 et la légende du hip hop Dr. Dre. L’extension s’appelle « The Contract » et sortira le 15 décembre.