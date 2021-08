‘CODA’ maintenant sur Apple TV+ et dans certains cinémas

CODA a été lancé vendredi sur Apple TV+. Mettant en vedette Emilia Jones (photo ci-dessus), Marlee Matlin, Troy Kotsur et Daniel Durant, il raconte l’histoire d’une famille avec un seul membre entendant et suit le conflit lorsque cette fille, jouée par Mme Jones, doit décider de rester et aider les affaires de sa famille ou réaliser son propre rêve de devenir chanteuse.

‘CODA’ lance Singalong pour accompagner le lancement d’Apple TV+

Dans le cadre du lancement de CODA, Apple TV+ a publié une vidéo en solo. C’est pour la chanson “You’re All I Need To Get By”, interprétée par Mme Jones.

Les films sont également disponibles dans certains cinémas.