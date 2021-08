“CODA” original d’Apple sera le premier long métrage à inclure des sous-titres gravés dans tous les cinémas

Apple est censé entrer dans l’histoire avec la sortie en salles de son film original Apple TV + CODA. Dans tous les cinémas britanniques et américains, le film sera diffusé avec des sous-titres «ouverts» accessibles à tous, c’est-à-dire gravés dans la vidéo sans avoir besoin d’équipement spécial pour les voir.

En règle générale, les membres de la communauté sourde qui souhaitent regarder des films au cinéma doivent assister à des projections qui prennent en charge le port de lunettes spéciales afin de voir les pistes de sous-titres au-dessus de la vidéo. Malheureusement, cet équipement est souvent cassé.

CODA inclura simplement les sous-titres dans la bobine principale du film. Tel que rapporté par ., il s’agirait d’une première dans l’histoire du cinéma pour une sortie en salles. Cela s’appliquera au moins sur les marchés du Royaume-Uni et des États-Unis ; Apple ne contrôle pas nécessairement la distribution en salles du film dans d’autres régions.

CODA est présenté comme un exemple de la façon de faire une représentation équitable des minorités dans les films hollywoodiens. Le réalisateur de CODA, Sian Heder – désormais sous contrat de production exclusif avec Apple – a veillé à ce que des acteurs sourds soient choisis pour tous les rôles. Environ un tiers du dialogue dans le film se fait par l’intermédiaire de l’acteur parlant en langue des signes américaine.

Dans son interview avec ., Heder espère que CODA donnera l’exemple pour que les futures sorties en salles soient plus accessibles.

Heder a rappelé la réaction émotionnelle d’un homme sourd lors d’une récente projection avec les sous-titres ouverts à Gloucester, Massachusetts, où le film a été tourné.

«Il était, comme,« Je ne vais pas au cinéma. Je ne peux pas porter ces lunettes. Ils me donnent la nausée. La moitié du temps, ils ne travaillent pas, alors j’ai arrêté d’aller au théâtre. Il n’avait pas vu de film au cinéma depuis 10 ans et il était très ému et excité.