‘CODA’, ‘Ted Lasso’ et plus d’originaux Apple reconnus par l’AFI

L’American Film Institute (AFI) a annoncé cette semaine que quatre Apple Originals avaient été sélectionnés parmi ses lauréats 2021. Les productions nominées étaient CODA, La tragédie de Macbeth, Ted Lasso et Schmigadoon !.

Les films originaux Apple obtiennent la première reconnaissance AFI

CODA et La tragédie de Macbeth ont été nommés sur la liste des films de l’année de l’AFI. C’est la première fois que l’AFI reconnaît quoi que ce soit d’Apple Original Films. Ted Lasso apparaît sur la liste des programmes télévisés de l’année de l’AFI pour la deuxième année consécutive, et est rejoint par Schmigadoon!.

Chaque année, les AFI Awards récompensent 10 films et 10 programmes TV exceptionnels. Ceux-ci sont considérés comme étant culturellement et artistiquement représentatifs des réalisations les plus importantes de l’année dans l’art de l’image en mouvement. C’est le seul programme national qui récompense les équipes créatives, à la fois devant et derrière la caméra, dans leur ensemble. Les lauréats seront célébrés lors du dîner des AFI Awards qui se tiendra le 7 janvier 2022 à Los Angeles, en Californie.

Bob Gazzale, président et chef de la direction de l’AFI, a déclaré :

AFI est honoré de mettre en lumière les histoires d’écran les plus remarquables de 2021 et ceux qui ont travaillé en collaboration pour les amener sur des écrans grands et petits. De l’envolée de l’esprit à l’obscurité et au danger – de déchirantes à hilarantes – ce sont les histoires qui nous ont unis en des temps incertains et continuent de faire avancer la culture.