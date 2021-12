Code civil uniforme à la conversion religieuse, 10 arrêts de la Haute Cour qui se sont démarqués en 2021

Alors que l’année tire à sa fin, voici 10 décisions et remarques importantes de hautes juridictions qui se sont démarquées en 2021.

L’année 2021 a vu les hautes cours de tout le pays traiter un éventail de questions à travers ses jugements et observations, dont beaucoup ont également suscité des débats et des controverses. Il s’agit notamment de verdicts dans des affaires telles que les plaidoyers contestant la photographie du Premier ministre Narendra Modi sur les certificats de vaccin Covid-19, une affaire liée à la dot, des problèmes liés aux droits des femmes, aux relations de vie et une liée au Code civil uniforme, entre autres.

1) Photo du Premier ministre Modi sur le certificat de vaccin : dans un jugement important au milieu des voix s’opposant à la photo du Premier ministre Modi sur le certificat de vaccin COVID-19, la Haute Cour du Kerala a rejeté le 13 décembre une pétition avec dépens, affirmant que le Premier ministre est le chef de la nation et personne ne devrait avoir honte de porter un certificat de vaccination avec sa photo dessus ainsi qu’un message qui remonte le moral. La Haute Cour a rejeté la requête déposée par Peter Myaliparampil tout en imposant un coût de Rs 1 lakh. Il a également noté que la requête était frivole et déposée avec des motifs inavoués.

Le Kerala HC a également noté que le pétitionnaire lui-même travaille dans une institution portant le nom d’un ancien Premier ministre. «Le pétitionnaire prétend être une faculté d’extension de l’Institut d’administration locale du Kerala et un entraîneur principal au niveau de l’État du Jawaharlal Nehru Leadership Institute, à New Delhi. Pendant que l’avocat du pétitionnaire plaidait l’affaire, je lui ai demandé pourquoi son client travaillait en tant que maître entraîneur au niveau de l’État du Jawaharlal Nehru Leadership Institute en raison du nom de notre ancien Premier ministre Pt. Jawaharlal Nehru est là au nom de cet institut. Mais il n’y a pas de réponse appropriée à la même chose », a observé le tribunal.

2) « Les relations sexuelles orales avec un mineur sans agression sexuelle aggravée » : la Haute Cour d’Allahabad a statué que « le sexe oral » avec un mineur ne relevait pas de la catégorie des agressions sexuelles aggravées de la loi sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles (POCSO). Le tribunal a fait le constat le 18 novembre tout en réduisant la peine de prison d’un homme reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement un garçon de 10 ans. Le HC a déclaré que le crime commis par le condamné relève de la catégorie « agression sexuelle avec pénétration » qui est punissable en vertu de l’article 4 de la loi POCSO.

L’homme a été arrêté après qu’un FIR a été déposé contre lui en 2016, l’accusant d’avoir eu des « relations sexuelles orales » avec un garçon de 10 ans. Prononçant le verdict, le juge Anil Kumar Ojha a observé : « D’après la lecture des dispositions de la loi POCSO, il est clair que l’infraction commise par l’appelant ne relève ni de la section 5/6 de la loi POCSO ni de la section 9 (M) de la loi POCSO parce que il y a « agression sexuelle avec pénétration » en l’espèce.

3) Code civil uniforme : Le 7 juillet de cette année, la Haute Cour de Delhi a abordé la question litigieuse du Code civil uniforme et a souligné le besoin urgent de sa promulgation et de sa mise en œuvre. Notant que l’UCC est nécessaire dans le pays tout en rendant son verdict dans une affaire liée à la loi sur le mariage hindou de 1955 concernant la communauté Meena le 7 juillet, le juge Prathiba M Singh a demandé au gouvernement central de prendre les mesures nécessaires à cet égard.

La Haute Cour a noté dans sa décision que la société indienne devient progressivement homogène et dissipe les barrières traditionnelles de la religion, de la communauté et de la caste. Il a déclaré que dans les cas de mariages intercastes, les couples sont souvent aux prises avec des conflits découlant des lois personnelles et le tribunal est confronté à plusieurs reprises à ces conflits. Le tribunal a noté qu’un code civil uniforme tel qu’envisagé par l’article 44 de la Constitution indienne permettrait l’application de lois uniformes en matière de mariage, de divorce et de succession, réduisant ainsi les conflits dus aux lois personnelles.

4) Conversion religieuse et caste : Dans une affaire relative à une conversion religieuse effectuée dans le but de profiter des services gouvernementaux, la Haute Cour de Madras a statué que la caste d’une personne ne change pas si elle change de religion. Il a également déclaré qu’un certificat de mariage intercaste ne peut être délivré sous prétexte de son certificat communautaire alors qu’il appartenait à l’origine à une autre caste et religion. Le tribunal a rendu le jugement en novembre lors de l’audition d’un plaidoyer déposé par un homme dalit qui s’était converti au christianisme afin d’obtenir un certificat de mariage intercaste qui lui aurait permis d’obtenir une priorité dans les emplois gouvernementaux.

Alors que le requérant appartenait à la communauté Adi-Dravida, la jeune fille appartenait à la communauté hindoue d’Arunthathiyar. Les deux communautés relèvent de la catégorie des castes répertoriées. Le pétitionnaire a fait valoir devant le HC qu’il avait reçu un certificat de «caste arriérée» lorsqu’il s’était converti au christianisme, tandis que sa femme s’était vu délivrer le certificat communautaire de «caste répertoriée» et que, par conséquent, leur mariage était un mariage entre castes.

5) Droit de propriété de la veuve : le 28 juin de cette année, la Haute Cour du Chhattisgarh a statué qu’une veuve n’a aucun droit sur la propriété héritée de son mari (décédé) précédent au cas où elle se remarierait et que le mariage actuel reste valide. Le HC a déclaré dans son jugement : « L’effet du remariage serait que la veuve perde son droit sur les biens hérités de son mari et à moins que le fait du remariage ne soit strictement prouvé après avoir observé les cérémonies requises conformément à l’article 6 de la loi sur l’hindouisme. Widows Remariage Act 1856, le fait du remariage ne peut pas être considéré comme établi par lequel le droit de propriété, qui est un droit constitutionnel, est perdu aussi par la veuve.

6) « Rapports sexuels forcés avec sa femme, pas de viol » : dans un autre jugement relatif à des relations sexuelles contre nature, la Haute Cour du Chhattisgarh a statué le 26 août que la copulation forcée par un mari avec sa femme légalement mariée, contre son gré, ne constitue pas un viol. Le tribunal a fait ces remarques lors de l’audition d’une affaire liée à un viol conjugal, a rapporté LiveLaw. La Haute Cour, cependant, a ordonné la mise en accusation de l’homme en vertu de l’article 377 de l’IPC pour son acte d’avoir noué des relations physiques contre nature avec sa femme. Dans son jugement invoquant l’exception II de l’article 375, le juge NK Chandravanshi a déclaré que si la femme n’est pas mineure, les rapports sexuels du mari « ne constitueraient pas un délit de viol, même s’il s’agissait d’un acte de force ».

7) « Cadeaux de mariage à la fille, pas de dot » : la Haute Cour du Kerala a statué que les cadeaux offerts à une fille par ses parents lors de son mariage, sans qu’une telle demande ait été faite du côté du marié, ne peuvent être qualifiés de dot et ne sont pas punissables. en vertu de la Dowry Prohibition Act, 1961. Le verdict est tombé dans une affaire liée à un couple qui avait demandé le divorce. Le mari avait approché le HC contestant l’ordonnance de l’agent d’interdiction de la dot du district le condamnant dans cette affaire. L’homme a soutenu devant le tribunal que les bijoux donnés par la famille de son épouse étaient conservés par eux dans un casier de banque et que la clé du casier était avec son épouse. Le tribunal a également noté que le mari a accepté de remettre les ornements en or à sa femme qui a également exprimé sa volonté d’accepter la même chose.

8) « Sexe sur la promesse de mariage sans tricherie » : la Haute Cour de Bombay a statué le 9 décembre que le refus d’un homme d’épouser une femme, alors qu’il s’agit d’une relation physique avec consentement mutuel depuis longtemps, n’équivaut pas à une tricherie . La Haute Cour a fait ces remarques tout en annulant une ordonnance d’un tribunal inférieur condamnant l’homme dans l’affaire déposée par la femme. La Haute Cour a acquitté l’homme en invoquant le manque de preuves pour prouver que l’accusé n’avait pas l’intention de l’épouser depuis sa création.

Le tribunal a également noté que l’homme et la femme se connaissaient et avaient une histoire d’amour. Il a déclaré: «Il n’y a aucune preuve au dossier pour indiquer que depuis le début, l’accusé n’avait pas l’intention de l’épouser. En l’absence de preuves prouvant que le procureur avait consenti à une relation physique sur une idée fausse des faits, comme le stipule l’article 90 de l’IPC, le simple refus de se marier ne constituerait pas une infraction en vertu de l’article 417 de l’IPC.

9) « La vie sexuelle de la victime n’est pas fondée pour absoudre l’accusé de viol » : la Haute Cour du Kerala a statué le 11 octobre qu’une femme ou une fille étant de petite vertu ou habituée aux rapports sexuels ne peut pas être une raison pour absoudre quelqu’un d’un viol. Le HC entendait une affaire dans laquelle un père était accusé d’avoir violé sa fille et de l’avoir mise enceinte. Le tribunal a également noté que le père devrait être la «forteresse et le refuge» de sa fille et a déclaré que lorsqu’un père violait sa fille, c’était pire qu’un gardien devenant un braconnier ou qu’un gardien du trésor devenait un voleur.

Le père de la victime avait affirmé qu’il était faussement impliqué dans l’affaire car sa fille a admis avoir eu des relations sexuelles avec une autre personne. Rejetant les plaintes, la Haute Cour a en outre déclaré que le père avait le devoir de fournir à la fille victime protection et soutien. La Haute Cour a également déclaré : « Il ne peut jamais y avoir de crime plus grave et odieux que le père commettant le viol de sa propre fille. Le protecteur devient alors le prédateur.

10) « La moralité publique ne peut éclipser la Constitution » : la Haute Cour du Rajasthan, alors qu’elle s’occupait d’une affaire liée à une relation de couple en septembre de cette année, avait statué le 15 septembre que la moralité publique ne pouvait pas entraver la protection de ces couples, même si l’un des partenaires est marié à une autre personne. Soutenant le droit à la vie tout en citant l’exemple du terroriste Ajmal Kasab, le Rajasthan HC a déclaré que lorsqu’un criminel condamné peut avoir droit à la vie et à la liberté en vertu de l’article 21 de la Constitution, il ne peut être refusé à ceux qui sont en situation de droit. ou des relations illégales. Le tribunal a également noté que la police morale par le public ne peut pas être autorisée à dicter les conditions ou les actions de l’État. Il a dit que la moralité publique ne peut pas être autorisée à éclipser la moralité constitutionnelle.

