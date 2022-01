Code civil uniforme: les législateurs décident de la politique, pas des tribunaux, selon le Centre Delhi HC

Le chef du BJP, Ashwini Kumar Upadhyay, qui a abordé la question de temps à autre, avait déposé un PIL en 2019 exigeant l’UCC.

Le gouvernement central a déclaré à la Haute Cour de Delhi que le Code civil uniforme est une question de politique et que les représentants élus devraient prendre une décision à ce sujet. Le gouvernement a déclaré qu’aucune directive à cet égard ne pouvait être émise par le tribunal tout en demandant le rejet d’une requête au HC de Delhi exigeant la rédaction du code civil uniforme. Le gouvernement a également informé le tribunal que l’affaire était actuellement en instance devant la Commission du droit de l’Inde. L’affaire est inscrite à l’audience du 13 janvier.

Le chef du BJP, Ashwini Kumar Upadhyay, qui a abordé la question de temps à autre, avait déposé un PIL en 2019 exigeant l’UCC. Le ministère du Droit et de la Justice a déclaré en réponse à la PIL que l’UCC est un sujet important, qu’il implique une sensibilité et nécessite une étude approfondie de diverses lois personnelles régissant différentes communautés. Le ministère a déclaré que le Centre avait demandé à la Commission du droit de l’Inde d’entreprendre l’examen de diverses questions relatives au Code civil uniforme et de faire une recommandation.

« Au fur et à mesure de la réception du rapport de la Commission des lois sur l’affaire, le gouvernement l’examinerait en consultation avec les diverses parties prenantes impliquées dans l’affaire », a rapporté l’Indian Express citant le gouvernement.

Le Centre a également déclaré que l’article 44 crée une obligation pour l’État de s’efforcer d’assurer aux citoyens un code civil uniforme et la disposition est donnée pour effectuer l’intégration de l’Inde en réunissant diverses communautés sur une plate-forme commune sur des questions qui sont actuellement régies par diverses lois.

Dans sa pétition, Upadhyay a fait valoir que la diversité dans les affaires personnelles ainsi que la différenciation religieuse entraînent des tensions entre les différentes communautés et qu’un code civil commun pour tous est essentiel pour promouvoir la fraternité, l’unité et l’intégration nationale.

Au cours de la récente session d’hiver du Parlement, le député BJP de Godda à Jharkhand Nishikant Dubey avait également appelé à la mise en œuvre de l’UCC. Il a déclaré dans le Lok Sabha que la mise en œuvre du Code civil uniforme sera un véritable hommage au Dr Bhim Rao Ambedkar, l’architecte de notre Constitution. Il a déclaré que bien que l’Inde ait été divisée au nom des hindous-musulmans, il est temps que l’article 44 de la Constitution soit mis en œuvre.

En fait, la Haute Cour de Delhi avait elle-même déclaré dans le passé que le Code civil uniforme devrait être mis en œuvre en Inde. En rendant un jugement sur un plaidoyer impliquant l’applicabilité de la loi sur le mariage hindou, 1955 concernant la communauté Meena le 7 juillet de l’année dernière, le juge Prathiba M Singh avait déclaré qu’il y avait un besoin d’un code civil uniforme en Inde et a demandé au Centre de prendre les mesures nécessaires à cet égard.

