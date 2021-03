Code de la faillite: le Dieu qui échoue…

Sans surprise, peu de ministres et de fonctionnaires en parlent ces jours-ci, mais étonnamment, il y a très peu d’angoisse à propos du Dieu qui échoue.

Par PN Vijay

Le Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) a été salué comme l’une des réformes les plus transformatrices de l’Inde des temps modernes. Il visait à relancer les entreprises, à assurer la préservation des actifs et du capital et à être juste envers toutes les parties prenantes. Il était censé faciliter les affaires en Inde; tel était l’espoir et le battage médiatique que le monde nous a applaudis et nous avons catapulté du 108e rang en 2018 au 52e rang en 2019 dans l’indice de facilité de faire des affaires.

Maintenant, après trois ans, la plupart d’entre nous sont moins convaincus; L’opinion passe maintenant du plus charitable «il est encore en évolution» à un plus brutal «une bonne loi gâtée par une terrible mise en œuvre».

Les chiffres sont décevants. En termes de relance et de sauvegarde des entreprises, jusqu’en décembre 2019, sur les 3312 dossiers renvoyés pour le CIRP (Corporate Insolvency Resolution Process), seuls 190 ont été fermés par résolution et 780 entreprises ont été liquidées. Les dossiers d’équilibre sont soit des travaux en cours, soit ont été retirés par consentement mutuel. Il s’agit d’un taux de mortalité de 80%. Pour ce qui est des prêteurs qui récupèrent leur argent, sur les 970 cas au total fermés par liquidation ou résolution, les prêteurs n’ont récupéré que 1,73 crore de lakh de Rs et se sont fait couper les cheveux d’un énorme crore de 8,19 de Rs.

On a beaucoup parlé de faire revivre un Bhushan Steel ou un Monnet Ispat. Cependant, ces sept cas de «garçon d’affiche» sur les 970 énumérés ci-dessus ne représentent que 1% du nombre total de cas, bien qu’en termes de valeur, ils soient considérablement plus élevés. En termes de temps, la période de 180 jours est rarement suivie, et en fait, le National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) et le Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) ont eu des propos très durs à propos des retards.

Dernier point mais non le moindre, en termes d’emplois perdus et récupérés, les chiffres sont difficiles à obtenir, mais on estime qu’environ 1 million d’emplois ont été perdus en raison de la fermeture d’entreprises. Donc, en un mot, de façon anecdotique, le Code a largement échoué dans tous les objectifs qu’il s’était fixés – relancer les entreprises, protéger les deniers publics et préserver les emplois.

Sans surprise, peu de ministres et de fonctionnaires en parlent ces jours-ci, mais étonnamment, il y a très peu d’angoisse à propos du Dieu qui échoue.

Plongeons un peu plus en profondeur et analysons pourquoi «malgré les bonnes intentions, le CIB a été le chemin de l’enfer». À mon avis, la raison principale est l’état d’esprit des prêteurs qui sont principalement des banques publiques et, dans quelques cas, des banques privées. Ces banquiers ont déjà radié ces prêts et, par conséquent, ils sont très réticents à participer à un plan de relance complexe qui demande de la patience et souvent l’engagement de certains fonds de roulement; en bref, leur attitude est «plus vite nous tuons celui-ci et enterrons le cadavre, mieux c’est». L’attitude négative des banques face au risque est, à mon avis, la raison la plus importante de l’échec du CIB.

La deuxième raison est le manque d’expertise parmi les professionnels de la résolution pour effectuer ce qui est sûrement une tâche très complexe de relancer une entreprise qui est tombée malade. Même pour les experts de l’industrie et les gourous de la gestion, relancer des entreprises malades est un défi. Et ces messieurs – les RP, comme nous les appelons – sont pour la plupart des secrétaires d’entreprise qui ne savent pas ou peu comment les entreprises gèrent et gagnent de l’argent, laissons de côté comment les faire revivre; le résultat a été un désastre. Il y a très peu de confiance entre les propriétaires existants et les RP, et la période CIRP dégénère en une période où l’entreprise «malade» devient de plus en plus malade de jour en jour.

Il est pathétique de voir à quel point des entreprises relativement bonnes sont «tuées» par les PR qui ne savent pas comment gérer la situation. On dit que «la guerre est une question trop importante pour être laissée aux généraux». De même, la relance des entreprises est une question trop importante pour être laissée aux RP dont la seule prétention à la renommée a été de rédiger fidèlement les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions du conseil.

Comme si cela ne suffisait pas à «se débarrasser» d’une entreprise, il y a le système juridique qui fait en sorte que même si une entreprise a une chance de renaître, les retards excessifs rendent cela presque impossible. Les législateurs, dans leur infinie sagesse, ont décidé que 180 jours suffisaient pour achever un processus de résolution et que, dans les cas extrêmes, cela peut prendre 270 jours. Mais, dans la pratique, on constate que le CIRP ne se termine presque jamais en 180 jours, et va régulièrement au-delà même de 270 jours. Mais qui sommes-nous des «petits mortels» pour interroger les honorables juges qui siègent au National Company Law Tribunal et accordent régulièrement des ajournements?

L’ancien juge en chef, dans son tout premier discours après avoir rejoint le Rajya Sabha, a déploré que le système judiciaire indien se soit effondré. Ceci est un autre exemple de cet effondrement. Rien d’étonnant à ce que chaque investisseur qui survole l’Inde et atterrit en Chine ou au Vietnam n’a qu’une seule plainte: le système judiciaire indien ne peut jamais exécuter les contrats. Le CIB est victime de ce malaise.

Existe-t-il une solution ou acceptons-nous philosophiquement cet échec comme l’un des nombreux malaises d’un système qui ne peut pas appliquer ses propres lois? Je suis optimiste et je crois que des choses peuvent être faites pour réaliser la mission que le CIB s’est fixée.

Nous devons amener les prêteurs à s’engager dans le processus de relance. Le ministère des Finances et la Banque de réserve de l’Inde (RBI) devraient interpeller les chefs de banque et leur dire que leur performance va être jugée sur leur capacité à relancer les entreprises du CIRP et à ramener l’argent public et les emplois; en bref «lisez la loi anti-émeute aux PDG des banques».

Deuxièmement, nous devons énormément renforcer le système RP; nous pourrions – lorsque les prêts concernés sont supérieurs à 5 crore de roupies – avoir une équipe de RP nommés qui pourraient inclure des consultants en gestion, des experts techniques, etc.

Troisièmement, nous devons amener la Cour suprême à fixer des délais très bien définis pour que les juges qui siègent au NCLT se prononcent sur les questions dans le délai de 180 jours fixé par la loi. Nous réclamions tous une loi sur la faillite depuis de nombreuses années dans les salles de séminaire; nous en avons un mais nous avons gâché la mise en œuvre. Essayons de corriger les choses.

L’auteur est un banquier d’investissement et ancien responsable de la cellule économique centrale du BJP. Les opinions sont personnelles

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.