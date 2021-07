Code de l’insolvabilité et de la faillite : la nouvelle voie vers les fusions et acquisitions

Par exemple, Essar Steel India Limited a été acquise par Arcelor Mittal India Pvt. Ltd. pour Rs. 41 018 crores par rapport aux cotisations impayées de Rs. 49 473 crores.

Par Hemant Batra

Ce qui a été positionné par les législateurs indiens et les politiciens indiens comme le meilleur antidote à l’augmentation des actifs non productifs (NPA) des banques et des institutions financières, entraînant un plus grand nombre d’entreprises dans le processus de liquidation, a fini par être une réhabilitation réussie et formule de restructuration pour ces entreprises en faillite. Ces actifs en difficulté sont devenus les nouvelles cibles des grandes entreprises qui envisagent de se développer par la voie biologique.

Les règles et réglementations encadrées par le Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) ont ouvert d’innombrables opportunités et perspectives de fusions et acquisitions (M&A) en Inde. Ces opportunités ont été exploitées de manière productive par des entreprises et des investisseurs souhaitant se diversifier dans de nouvelles activités ou développer et consolider leurs activités existantes.

Après tout, le mandat statutaire ou la condition préalable de l’IBC est de fournir une résolution ou une durabilité à long terme des actifs en difficulté des entreprises débitrices plutôt que d’emprunter la voie de la liquidation, qui a été retenue comme solution de dernier recours. Ensuite, il y a des éléments de concessions, d’ajustements et de modifications en vertu du Code, qui peuvent être exercés par les propriétaires, les parties prenantes et les créanciers dans des cas spécifiques pour s’assurer que la restructuration de l’entreprise est approuvée en vertu de l’IBC et aboutit à la renaissance de l’entité en faillite.

Dans le cadre de l’IBC, il existe deux voies principales pour les fusions et acquisitions (M&A) d’actifs. Le premier est le processus accéléré, où les actifs de la société débitrice ne sont pas grevés, c’est-à-dire en dehors du cours normal des affaires, comme des objets personnels tels que des livres, des véhicules, etc. Ainsi, le nouveau promoteur ne reprend que l’entreprise existante avec tous ses actifs. . Deuxièmement, lorsque les actifs sont grevés ou font partie de l’entreprise et que les créanciers ont déjà engagé un processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP) contre l’entreprise débitrice.

Dans le premier cas également, l’approbation d’un comité des créanciers (CoC) devient une condition préalable à toute prise de contrôle, bien que ce soit un processus beaucoup plus rapide. Dans ce dernier cas, le plan de résolution élaboré par le CIRP, peut prévoir le transfert ou la vente de tout ou partie des actifs de la société débitrice à une ou plusieurs personnes, et l’acquisition substantielle d’actions, ou la fusion ou le regroupement de la société débitrice avec une ou plusieurs personnes. Le plan de résolution peut également permettre la cession de tout ou partie des actifs de l’entreprise débitrice par le biais d’actions de fusion-acquisition sur une période prédéterminée suivant la conclusion réussie du CIRP.

Comme dit le proverbe, le diable est dans les détails. Ainsi, il est impératif de comprendre les spécificités des résolutions d’insolvabilité et d’étudier les fusions-acquisitions réussies, qui ont été conclues depuis décembre 2016, date de la création de l’IBC, avant de prendre toute décision. Selon les chiffres officiels, l’IBC a effectivement sauvé 308 entreprises débitrices en décembre 2020 grâce à des plans de résolution, notamment des fusions et acquisitions. Ces entreprises débitrices devaient Rs. 4,99 lakh crore aux créanciers. Sous IBC, les créanciers ont récupéré Rs. 1,99 lakh crore, soit 193% de plus que la valeur de réalisation des actifs.

L’IBC a facilité le recouvrement des NPA par les banques par le biais des fusions et acquisitions et de la restructuration des entreprises. Seuls quelques cas représentaient une part importante des dettes publiques. Les banques créancières ont entamé le processus de résolution de 12 grands comptes à la mi-2017. Leurs cotisations recouvrables totales s’élevaient à Rs. 3,45 lakh crore par rapport à la faible valeur de liquidation d’environ un cinquième des cotisations récupérables. Sur ces 12 grandes entreprises, neuf se sont qualifiées pour des fusions et acquisitions lucratives et ont obtenu des récupérations intéressantes du point de vue des banques. Par exemple, Essar Steel India Limited a été acquise par Arcelor Mittal India Pvt. Ltd. pour Rs. 41 018 crores par rapport aux cotisations impayées de Rs. 49 473 crores.

D’autres grands comptes défaillants comme ceux de Bhushan Steel Limited, Bhushan Power & Steel Limited, Jaypee Infratech Limited, Alok Industries Limited, etc. ont également été acquis par des gros bonnets comme Vedanta Ltd. Monnet Ispat & Energy Limited, Reliance Industries Limited, NBCC (India) Limited etc. à une valeur très élevée. Ces exemples réussis de fusions et acquisitions en disent long sur l’efficacité et l’utilité de l’IBC.

La nouvelle voie des fusions et acquisitions par le biais d’actifs en difficulté se heurte toutefois à quelques défis. Il y a toujours des défis associés aux appels d’offres et à l’acquisition d’actifs en difficulté. Les évaluations de ces actifs doivent être adéquatement isolées de ses anciens promoteurs et propriétaires, qui utilisent des procurations pour faire dérailler le processus d’appel d’offres ou augmenter les évaluations.

De plus, malgré la protection offerte par la loi concernant la négociabilité des actifs, l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Ghanshyam Vs Edelweiss d’avril 2011 et la règle de non-ingérence d’un autre tribunal civil à l’égard de toute action entreprise ou à entreprendre avec en ce qui concerne toute ordonnance rendue par l’autorité compétente, c’est-à-dire le Tribunal national du droit des sociétés, certains acquéreurs et investisseurs ont dû faire face à des complications juridiques dans leur objectif de fusion et acquisition.

Par exemple, la question de savoir comment la sanction pour régularisation de tout manquement de la direction précédente est imposée à la nouvelle direction reste toujours sans réponse ? De même, la manière dont les autorisations/régularisations précédentes sont censées être traitées reste encore floue.

Par conséquent, en dépit de toutes les garanties légales pour une acquisition et une restructuration sans heurts, les nouveaux entrants peuvent avoir à l’esprit l’importance de la diligence raisonnable de la nature et du statut des actifs, et également s’assurer qu’il n’y a pas de chevauchement de toute procédure judiciaire impliquant les biens des promoteurs, notamment les procédures quasi pénales.

(L’auteur est un avocat et un conseiller juridique d’entreprise et de politique publique basé à Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.