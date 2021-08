Code de l’insolvabilité et de la faillite : les économies des pairs devraient être notre référence, déclare Jayant Sinha

Alors que la récupération moyenne des actifs toxiques était de l’ordre de 39% des créances des créanciers jusqu’en mars 2021, dans certains cas, les décotes ont atteint 95%.

L’Inde doit comparer sa reprise après la résolution des entreprises insolvables à celle des économies comparables, et non à la faible valeur de liquidation des actifs toxiques, a déclaré Jayant Sinha, président de la Commission parlementaire permanente des finances, dans une interview à FE.

Le comité, qui a soumis un rapport sur le Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) ce mois-ci, a averti que la loi vieille de cinq ans pourrait s’être éloignée de ses objectifs initiaux, en raison d’un retard excessif dans la résolution et d’importantes décotes pour les prêteurs.

Sinha a déclaré qu’il incombe au Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) et aux professionnels de l’insolvabilité (PI) d’empêcher les promoteurs défaillants ou leurs substituts, qui ne sont pas éligibles à soumissionner en vertu de l’article 29-A de l’IBC, de retarder le processus de résolution par le biais de litiges frivoles, qui sont souvent blâmés pour l’érosion de la valeur des actifs.

“Si vous supprimez certains des cas très médiatisés, la récupération a tendance à être assez faible et, dans certains cas, les gens pensent à la liquidation comme référence”, a déclaré Sinha. « La liquidation ne doit pas être considérée comme la référence ; au lieu de cela, nous devrions examiner la résolution de l’insolvabilité dans le monde entier, en particulier dans nos économies comparables. Le recouvrement pour les créanciers financiers garantis (dans les économies comparables) devrait être la véritable référence. »

Alors que la récupération moyenne des actifs toxiques était de l’ordre de 39% des créances des créanciers jusqu’en mars 2021, dans certains cas, les décotes ont atteint 95%. Cette asymétrie doit être réduite, disent les critiques. Bien sûr, la récupération via l’IBC est encore bien supérieure à celle via d’autres mécanismes existants, notamment Lok Adalats, les DRT et la loi Sarfaesi.

Lorsqu’on lui a demandé si la recommandation du panel de mettre en place un code de conduite professionnelle pour le comité des créanciers (CdC) pour définir et circonscrire son rôle entraînerait d’autres litiges, car les parties lésées pourraient remettre en question la décision du CdC, Sinha a répondu par la négative. « La Cour suprême a été très claire sur le fait que le jugement commercial du CoC est suprême. Cependant, un code de conduite avec des traditions bien établies, des protocoles devraient être mis en place afin que le CoC reconnaisse qu’il existe certaines normes et qu’il devrait y avoir de la transparence dans les réunions et les processus, etc.

Pour réaliser les objectifs initiaux de l’IBC, Sinha a suggéré que les règles et règlements soient rationalisés, éventuellement par le biais d’un autre amendement à l’IBC, et que l’appareil NCLT (National Company Law Tribunal) soit renforcé pour accélérer le processus de résolution.

La raison la plus cruciale du retard de résolution et de l’érosion de la valeur des actifs sont les goulots d’étranglement du système NCLT, a déclaré Sinha. Pas moins de 13 170 cas d’insolvabilité impliquant des réclamations de Rs 9,2 lakh crore sont en attente de résolution devant le NCLT. Environ 71 % des affaires sont en instance depuis plus de 180 jours.

Pour résoudre ce problème, a déclaré Sinha, les postes vacants de plus de 50% dans les bancs du NCLT (par rapport à la force sanctionnée de 62, ils ne comptent que 28 membres) doivent être pourvus de toute urgence. Des bancs NCLT spécialisés doivent être mis en place pour traiter uniquement les dossiers IBC (actuellement les NCLT traitent également les dossiers relatifs aux affaires sociales, aux fusions et acquisitions, etc.).

De même, pour améliorer la qualité des jugements, seuls les juges des hautes juridictions devraient être nommés membres judiciaires du NCLT, a déclaré Sinha. « C’est parce que s’il y a un mauvais jugement de la NCLT, la partie lésée fait appel. L’affaire est ensuite portée devant la NCLAT ou la Cour suprême, ce qui entraîne également des retards. Nous devons donc nous concentrer sur l’amélioration de la qualité des juges NCLT, de leur formation et de leurs compétences », a-t-il déclaré. Le panel a également suggéré que l’ensemble du processus de résolution soit numérisé.

Sinha a déclaré que les professionnels de l’insolvabilité (PI) devraient être autorisés à disposer de différents actifs, au lieu de l’entreprise en difficulté dans son ensemble, en tant qu’entreprise en activité pour maximiser les gains.

Il a également appelé au strict respect des délais et s’est prononcé contre le fait de recevoir des offres tardives de la part du CdC, car cela “crée beaucoup d’incertitudes procédurales”. Les analystes ont souligné que souvent les promoteurs défaillants, ou leurs mandataires, essaient de retarder la résolution en proposant des offres tardives.

Le panel de la Chambre sous Sinha s’est également battu pour un cadre de résolution pré-pack (actuellement limité aux seules MPME) pour les grandes entreprises et un régulateur unique pour les IP et les agences IP (IPA). À l’heure actuelle, alors que les IP sont réglementés par l’Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI), les IPA sont soutenus par des organismes, notamment l’ICAI et l’ICSI, qui sont régis par des lois différentes. Il a également appelé à l’introduction rapide de la loi sur l’insolvabilité transfrontalière. Les recommandations du panel, a déclaré Sinha, reflètent une combinaison judicieuse d’amendements législatifs et de changements opérationnels qui sont nécessaires pour renforcer l’écosystème de l’insolvabilité.

Commentant la décision du gouvernement de rejeter la modification de l’imposition rétrospective de 2012, Sinha a déclaré : « Cela met fin aux inquiétudes des entreprises et des investisseurs concernant l’imposition rétrospective. Et il le fait d’une manière légale, qui préserve le droit souverain à l’imposition. Le gouvernement a trouvé une excellente solution à l’incertitude créée par la décision du gouvernement de l’UPA ».