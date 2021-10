Code de l’insolvabilité : le gouvernement réfléchit à la prochaine série de modifications apportées au code de l’insolvabilité et de la faillite

Bien sûr, la récupération par l’IBC est encore bien supérieure à celle d’autres mécanismes existants, notamment Lok Adalats, les DRT et la loi Sarfaesi.

De hauts responsables du ministère des Finances et des Affaires commerciales et du régulateur IBBI élaborent la prochaine série d’amendements au code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) en vue de renforcer la résolution des actifs toxiques et de combler les lacunes du système.

Les secrétaires du ministère et d’autres hauts fonctionnaires ont tenu deux réunions importantes les 21 et 28 septembre pour explorer la “prochaine frontière” de l’IBC âgé de cinq ans, ont indiqué à FE des sources officielles.

Les pourparlers mouvementés ont fait suite à une directive de la ministre des Finances et des Affaires des entreprises, Nirmala Sitharaman, aux responsables lors d’une réunion du Conseil de stabilité financière et de développement (FSDC) le mois dernier pour finaliser les détails des changements qui seraient nécessaires pour renforcer davantage le régime de l’IBC, un des sources ont dit. La Reserve Bank of India et le régulateur boursier Sebi ont également souhaité que certains problèmes d’IBC soient réglés rapidement.

Cette décision intervient quelques semaines après que le comité parlementaire permanent des finances a averti que l’IBC pourrait s’être éloigné de ses objectifs initiaux, en raison d’un retard excessif dans la résolution et d’importantes décotes pour les prêteurs.

Alors que la récupération moyenne des actifs toxiques était de l’ordre de 39% des créances des créanciers jusqu’en mars 2021, dans certains cas, les décotes ont atteint 95%. Cette asymétrie doit être réduite, disent les critiques.

Bien sûr, la récupération par l’IBC est encore bien supérieure à celle d’autres mécanismes existants, notamment Lok Adalats, les DRT et la loi Sarfaesi.

Pour réaliser les objectifs initiaux de l’IBC, Jayant Sinha, président de la commission parlementaire permanente des finances, a suggéré que les règles et réglementations soient rationalisées, éventuellement par le biais d’un autre amendement à l’IBC et du renforcement de l’appareil NCLT (National Company Law Tribunal). .

Les raisons les plus cruciales du retard de résolution et de l’érosion de la valeur des actifs sont les goulots d’étranglement du système NCLT, avait déclaré Sinha à FE en août. Pas moins de 13 170 cas d’insolvabilité impliquant des réclamations de Rs 9,2 lakh crore sont en attente de résolution devant le NCLT. Environ 71 % des affaires sont en instance depuis plus de 180 jours.

Le panel de la Chambre avait également signalé les risques d’incertitudes procédurales résultant d’offres non sollicitées et tardives. Les analystes affirment que les offres tardives sont souvent soumises par des promoteurs inéligibles ou leurs mandataires pour retarder le processus de résolution. Le panel a également suggéré qu’un code de conduite professionnel soit établi pour le puissant comité de créanciers, qui décide de toutes les questions importantes dans un processus de résolution.

Pour résoudre ces problèmes, l’Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) a désormais stipulé que les soumissionnaires ne sont autorisés à modifier les plans de résolution qu’une seule fois. De même, il indique que les membres du CoC devront se conformer à un code de conduite, visant à préserver l’intégrité du processus de résolution. Ils relèveront également de la compétence réglementaire de l’IBBI (et non des chiens de garde sectoriels comme RBI), qui initiera des actions s’ils ne respectent pas le code, qui sera mis en œuvre prochainement.

L’action du régulateur est intervenue après que quelques cas ces derniers mois ont mis à l’épreuve l’esprit de l’IBC. Par exemple, dans le cas de Siva Industries Holding, les prêteurs ont accepté un règlement unique par son ancien promoteur, qui n’avait offert que 6,5% de la dette totale, et ont déposé une demande de retrait devant la NCLT. Dans le cas de Videocon, le NCLT avait souligné que les prêteurs prenaient une décote de près de 96% et s’est exclamé que l’offre de Twin Star Technologies était très proche de la valeur de liquidation de l’entreprise en difficulté, qui se voulait confidentielle.