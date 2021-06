Code de parrainage Bybit : T864 (débloque le bonus d’inscription gratuit)

in

La plate-forme à terme de Bybit offre un effet de levier jusqu’à 100x, ce qui permet de réclamer potentiellement des montants énormes avec une position relativement petite.

Présentation de Bybit

Bybit est une bourse de trading de crypto-monnaie à la pointe de la technologie. Avec des prix transparents, un moteur de trading puissant, des frais de trading bas, une assurance mutuelle, un service d’assistance, un excellent programme de parrainage, et plus encore, Bybit est devenu l’un des meilleurs échanges sur le marché.

L’interface utilisateur intuitive de Bybit facilite le trading. Son interface commerçant riche en fonctionnalités et son module testnet permettent à cet échange de se démarquer de la foule.

Que l’on échange du Bitcoin, de l’Ethereum, des contrats à terme ou un autre altcoin, Bybit offre une plate-forme fluide et efficace.

Négocier sur Bybit

La plateforme de trading de Bybit permet une expérience d’échange crypto unique. Faire un dépôt crypto sur Bybit ouvre un monde de contrats au comptant et perpétuels dont les traders peuvent profiter sans avoir à effectuer un KYC.

Bybit offre aux traders une grande polyvalence, avec des ordres de marché, à cours limité et conditionnels avec lesquels négocier. Les ordres conditionnels créent automatiquement un ordre limité une fois qu’un certain niveau est atteint, donnant aux utilisateurs une flexibilité de temps.

Les positions de marge de crypto-monnaie ont des frais de financement associés faibles. Les contrats perpétuels sur Bybit garantissent que votre position/dépôt n’expirera pas arbitrairement.

Bybit dispose même d’une plate-forme testnet, où les clients peuvent acheter et vendre des actifs cryptographiques sans avoir à déposer de vrais USD sur le site Web.

On peut se familiariser avec les positions Bitcoin (BTC) sur l’échange entièrement gratuitement, sans risquer de fonds réels.

Parallèlement à ces caractéristiques, la bourse a également une structure de frais compétitive. Les contrats à terme paient en fait les utilisateurs pour les positions de fabricant (0,025%) au lieu de facturer des frais. Les frais du preneur sont de 0,075% et il y a un intervalle de financement trois fois par jour.

Centre de récompenses Bybit

Le Rewards Hub abrite des bonus passionnants que l’on peut obtenir simplement en cryptant le trading sur Bybit. Il y a des bonus tout le temps, avec de nouveaux chaque semaine. Le bonus Bybit peut être un excellent moyen d’augmenter vos revenus sans risque.

On peut réclamer son coupon de récompense promo directement sur le site sans même nécessairement avoir à faire un échange. Par exemple, on peut obtenir un bonus de dépôt allant jusqu’à 50 $ simplement en effectuant un premier dépôt sur la plateforme.

Il y a un bonus sur Bybit pour les suivre sur les réseaux sociaux, être un commerçant actif de Bitcoin et de crypto-monnaie, acheter une assurance mutuelle sur le compte, et plus encore.

Programme de parrainage Bybit

Outre le programme de bonus Bybit, Bybit dispose également d’un système de parrainage dynamique. En utilisant le code de parrainage Bybit ‘T864‘ lors de l’inscription, on recevra un bonus supplémentaire de 10 $.

En plus d’utiliser un code de parrainage Bybit pour augmenter automatiquement les revenus sur le site Web, on peut même générer les codes et les partager afin de commencer à générer une forme de revenu passif.

Chaque fois qu’un utilisateur se joint au code de parrainage Bybit ou au lien de parrainage Bybit d’un individu, les deux recevront un bonus de code de parrainage de 10 $.

Après cela, le code de parrainage Bybit ouvre leur compte pour être éligible à 500 $ de récompenses supplémentaires !

Malheureusement, la plupart des gens ne sont pas assez avertis pour utiliser un code de parrainage Bybit lors de l’inscription, ils manquent donc les bonus de crypto-monnaie.

En utilisant le code de parrainage Bybit « T864 » lors de l’adhésion, on devient une partie du système de parrainage Bybit afin d’obtenir un bonus instantané en plus des récompenses.

À partir de maintenant, le partage d’un code de parrainage permet également de générer des bonus continus au fil du temps, au lieu d’un seul.

Si quelqu’un utilise le code de parrainage Bybit d’un autre, ce dernier recevra en fait un bonus de 10 $ pour chaque incrément de 100 000 $ dans son volume.

Plus il y a de volume de devises Bitcoin/Ethereum sur leur compte, plus on gagne en tant que fournisseur de code de parrainage Bybit.

Cela fait du code de parrainage Bybit un outil extrêmement rentable en termes de revenus passifs sur Bybit.

Pour qu’une personne devienne un référent qualifié sous le code de parrainage d’une personne, elle doit a) s’inscrire avec le code de parrainage de cette personne, b) effectuer un dépôt et c) créer une position sur l’échange.

Vous trouverez plus d’informations sur le code et les bonus associés sur la page FAQ.

Notez qu’il n’y a pas de limite au nombre d’arbitres que l’on peut avoir, donc le code bonus est essentiellement infini (limité uniquement par le nombre de personnes que l’on peut inviter à rejoindre).

Code de parrainage Bybit : T864 (débloque le bonus d’inscription gratuit)

Le code de référence Bybit est : T864. Les nouveaux clients Bybit peuvent s’inscrire avec le code pour obtenir le meilleur bonus d’inscription Bybit.

Cliquez ici pour utiliser le lien du code de parrainage Bybit

L’article ci-dessus est sponsorisé par Bybit

