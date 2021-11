Code de parrainage CoinSpot : REFG3PUNE (Bonus Bitcoin gratuit de 10 $)

CoinSpot a été fondé par Russel Wilson en 2013, il ne s’agit donc pas d’un nouvel échange.

À propos de CoinSpot

Avec de nouveaux échanges cryptographiques qui se multiplient au quotidien, les développeurs derrière les plateformes font tout ce qui est en leur pouvoir pour se démarquer. Cibler les clients en fonction de la géographie semble être une stratégie qui fonctionne, et c’est ce que fait CoinSpot pour les Australiens.

CoinSpot a été fondé par Russel Wilson en 2013, il ne s’agit donc pas d’un nouvel échange. Cependant, il est spécifiquement adapté aux besoins des personnes vivant en Australie et est réglementé par le gouvernement australien.

Il offre une multitude d’avantages qui pourraient en faire l’une des meilleures plates-formes de cryptographie pour les personnes vivant aux antipodes.

D’une part, l’entreprise dispose d’une assistance 24h/24 et 7j/7, accessible via la plate-forme ou l’application. La plate-forme offre un portefeuille de stockage et la possibilité d’échanger avec d’autres utilisateurs de CoinSpot pour des frais extrêmement minimes.

La plate-forme est fière de sa simplicité et il ne faut pas longtemps pour apprendre à utiliser l’échange.

L’un des plus grands avantages de CoinSpot est son vaste programme de parrainage et d’affiliation qui permet de gagner une quantité importante de Bitcoin après s’être inscrit. Voyons comment les personnes intéressées peuvent profiter des programmes.

Comment s’inscrire sur CoinSpot et réclamer un bonus

N’oubliez pas que CoinSpot est destiné aux utilisateurs australiens. Bien que la plate-forme accepte plus de 300 crypto-monnaies au moment de la rédaction, la seule devise fiduciaire acceptée est l’AUD.

Bien qu’il y ait des rapports de personnes d’autres pays utilisant la plate-forme, nous ne la recommanderions pas.

Voici comment s’inscrire sur CoinSpot et réclamer son bonus.

1. Les utilisateurs peuvent accéder au site Web CoinSpot et commencer le processus d’enregistrement.

2. Saisissez toutes les informations d’identification. Lorsqu’on leur demande un code de parrainage, ils peuvent saisir : REFG3PUNE.

3. Pour plus de simplicité, on peut aussi cliquer sur le lien d’inscription pour s’inscrire avec le code.

4. Une fois le processus terminé, les utilisateurs peuvent commencer à utiliser la plateforme une fois les vérifications terminées.

5. Il faut déposer le montant minimum requis pour recevoir son bonus.

6. On peut rejoindre les programmes d’affiliation et de parrainage de CoinSpot pour recevoir d’autres récompenses.

Programmes d’affiliation et de parrainage CoinSpot

CoinSpot a deux programmes distincts qui permettent aux utilisateurs de gagner des récompenses. Tant que l’on peut amener ses amis et sa famille à s’inscrire sur la plate-forme en utilisant son code, un utilisateur pourra gagner une grosse somme d’argent en ne faisant pratiquement rien.

N’oubliez pas que même si l’on peut participer aux deux programmes simultanément, tout nouveau

l’utilisateur ne peut utiliser qu’un seul code pour s’inscrire. A ce titre, chaque personne que l’on invite sur la plateforme ne pourra contribuer qu’à l’un des programmes.

Jetons un coup d’œil à chaque programme individuellement.

Programme de parrainage CoinSpot

Le programme de parrainage CoinSpot permet à la fois au parrain et à l’utilisateur s’inscrivant sur la plateforme de recevoir 10 $ AUD une fois le dépôt minimum effectué.

Le dépôt est effectué en Bitcoin, et il équivaut à 10 $ AUD au moment du dépôt. N’oubliez pas que le dépôt doit être effectué dans les 90 jours suivant l’ouverture du compte.

Programme d’affiliation CoinSpot

Le programme d’affiliation CoinSpot fonctionne d’une manière légèrement différente du programme de parrainage. Ici, vous recevez des commissions basées sur le montant des transactions effectuées par la personne qui s’est inscrite à l’aide de votre code.

Les commissions sont généralement de 30% des frais nets perçus par l’entreprise pour la première année. Ce taux diminue ensuite à 15 % la deuxième année, 5 % la troisième année et 0 % par la suite.

Le programme d’affiliation peut être un programme beaucoup plus lucratif à long terme si la personne que l’utilisateur a référée à la plate-forme est un commerçant régulier. S’il s’agit plutôt d’un hodler, il peut être préférable d’appliquer le lien de parrainage de l’utilisateur. Plus d’informations sur l’affilié peuvent être trouvées sur le lien ici.

Frais CoinSpot

L’un des plus grands avantages de l’utilisation de CoinSpot est le fait qu’ils ont l’une des structures de frais les plus simples du marché. Les plates-formes plus grandes telles que Coinbase peuvent offrir de meilleurs avantages, mais déterminer la structure des frais peut être un casse-tête.

Il n’y a pas de frais cachés en ce qui concerne les frais et le taux de départ est de 0,1% du commerce total (s’il s’agit de deux utilisateurs de CoinSpot).

Les frais augmentent ensuite à 1% si l’on utilise l’achat et la vente instantanés, ou si l’on utilise un ordre avancé comme un stop loss ou un take profit.

Enfin, les taux de virement bancaire standard s’appliquent si l’on transfère les pièces de son portefeuille CoinSpot vers un portefeuille externe. Vous trouverez plus d’informations sur les frais de la plate-forme sur le site Web.

Application CoinSpot

L’application CoinSpot peut être le seul maillon faible d’une plate-forme par ailleurs solide. Bien que l’application vous offre suffisamment de fonctionnalités pour échanger en déplacement, elle est truffée de bugs.

De nombreux utilisateurs ont signalé des problèmes de connexion, et beaucoup n’ont pas pu utiliser l’application en raison de données obsolètes.

Cependant, il est important de se rappeler que la plupart de ces problèmes sont survenus après une mise à jour récente. L’application, en général, est plus qu’utilisable et ces problèmes devraient être résolus en temps voulu.

Actuellement, les applications iOS et Android ont une note inférieure à 3 étoiles.

N’oubliez pas que l’application est suffisamment fonctionnelle pour suivre vos avoirs en déplacement. Il n’est pas recommandé de trader avec, mais de toute façon, il ne faut pas trader sur un petit écran.

Profitez d’un Bitcoin gratuit

Pour quelqu’un qui vit principalement en Australie, il devrait sérieusement envisager d’utiliser CoinSpot. Alors que les échanges plus importants peuvent offrir des fonctionnalités supplémentaires et une foule d’autres avantages, CoinSpot simplifie les choses.

À moins que l’on ait besoin d’une fonctionnalité spécifique non proposée par la plate-forme, s’en tenir à CoinSpot est une bonne idée.

N’oubliez pas d’utiliser le code de parrainage REFG3PUNE lors de votre inscription pour recevoir un Bitcoin gratuit. Après cela, les récompenses ne font que s’améliorer au fur et à mesure que l’on utilise les programmes d’affiliation et de parrainage.

