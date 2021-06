Code de personnalisation – WWD

Décrypter le code de la personnalisation dans le secteur du luxe signifie fournir des produits sur mesure de haut calibre qui sont totalement différenciés sur le marché – et pour des entreprises telles que Seriplanet, une société italienne d’impression sérigraphique et numérique, qui prend forme dans Plus, son projet de personnalisation pour l’industrie de la mode qui fait passer la personnalisation au niveau supérieur.

Inspiré par une demande de personnalisation dans la mode de luxe, Plus a été lancé par Seriplanet en 2020, et ses services sont définis par l’héritage italien en matière de qualité et de savoir-faire. La marque a déclaré à WWD : « Nous avons remarqué que la personnalisation est continuellement demandée et recherchée, cependant, il est difficile pour les entreprises d’unifier tout ce qui peut être proposé. Grâce à Plus, Seriplanet introduit un nouveau concept de style, unique et incarnant l’expression de soi créative. »

Plus permet aux détaillants d’offrir des produits entièrement exclusifs qui sont uniquement disponibles dans leurs magasins et points de vente – et pour pousser son concept plus loin, Plus lancera “My Plus” plus tard ce mois-ci lors de la 100e édition de Pitti Uomo, un appareil de configuration disponible exclusivement aux acheteurs qui offre une méthode pour créer, numériser et visualiser leur projet personnalisé, car Plus a numérisé tous ses styles, conceptions, applications et matériaux, résultant en environ 5 800 combinaisons numériques programmées dans l’instrument.

À terme, le configurateur sera disponible pour le consommateur final avec la possibilité de se connecter avec les stylistes de Plus, ce qui prouve que Plus est en phase avec ce que les consommateurs recherchent actuellement sur le marché.

Selon un rapport de Dassault Systèmes et de CITE Research, dans son enquête auprès de 3 000 consommateurs basés aux États-Unis, en Chine et en France, les acheteurs paieront une prime moyenne de plus de 25 % pour un produit ou un service personnalisé. « Être unique est une valeur incommensurable tant dans les affaires que dans la vie de tous les jours. La personnalisation est le produit de notre talent artistique innovant, et nos produits sont des « toiles vierges » à travers lesquelles nous pouvons nous exprimer et exprimer notre créativité en constante évolution », a déclaré Plus à WWD.

« Plus est née avec la vision d’être la première marque de mode véritablement personnalisable et 100 % made in Italy. Grâce à la mise en œuvre d’une approche créative, diversifiée et dynamique envers les acheteurs/partenaires commerciaux, Plus offre une expression complète et une célébration de l’innovation à travers des produits uniques, non seulement en raison de l’art et de la créativité qui leur sont appliqués, ni des matériaux et techniques innovants, mais pour la façon dont il s’adapte à leurs acheteurs, et non l’inverse.

Se référant aux produits sous le nom de « Plusers », la société affirme que « chaque Pluser prend vie » dans son laboratoire de création, où chaque produit est « transcendamment unique ». Alors que Plus finira par appliquer ses techniques de personnalisation à un large éventail de produits, il se concentre actuellement sur les baskets, qui sont construites à la main grâce à la technique “Strobel”, où l’utilisation de clous n’est pas requise lors de l’assemblage – et le produit est fabriqué à la main. entièrement en Italie.

Qu’est-ce qu’il y a dans un nom?

Fidèle à sa forme, Plus offre quelque chose d’intrinsèquement unique à sa clientèle de luxe, et ses conceptions sont améliorées par des technologies, des techniques et des applications grâce à ses machines produites exclusivement au Japon. C’est pourquoi son nom de marque « Plus » – qui signifie « quelque chose de plus » et fait référence à « la valeur ajoutée que le processus de personnalisation peut apporter à tout produit individuel » – a été nommé pour exprimer sa capacité unique à transformer des produits déjà assemblés en quelque chose qui « reflète la personnalité, la créativité, le savoir-faire et l’innovation. »

Plus se distingue dans le segment de la personnalisation pour sa spécialité à répondre aux besoins des partenaires commerciaux, y compris les grands magasins ou les salles d’exposition. « Plus se différencie parce qu’il ne s’agit pas seulement d’une marque de mode, c’est un projet qui privilégie les partenaires commerciaux. Cela se transmet à travers des produits de haute qualité, 100 % fabriqués à la main en Italie et largement personnalisables », ce qui se prête bien aux attentes accrues du consommateur de luxe.

Plus est fier de son approche d’élite et de la qualité supérieure qu’il offre au marché. La société a déclaré que ses services sont centrés sur trois aspects clés : l’exclusivité, la vitesse et la minimisation des risques.

Exclusivité : Grâce à l’utilisation de son Configurateur, My Plus, les partenaires ont la possibilité d’étudier et de créer des offres personnalisées uniques qui s’alignent avec leur clientèle.

La vitesse: Dans la mesure où des délais de planification et de rotation courts sont essentiels sur le marché actuel, Plus a déclaré qu’il « promet de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires afin de projeter et de créer des offres uniques et très innovantes dans un délai maximum de 3 à 4 semaines », offrant une solution rapide et échéancier serré pour la personnalisation des produits.

Risque minime : Les partenaires de Plus “n’ont plus besoin d’encombrer leurs entrepôts de nombreux produits grâce à l’option de livraison directe”, a déclaré la société. « Nos partenaires commerciaux auront la possibilité d’intégrer leur proposition de manière ciblée et continue tout en étudiant les retours reçus de leur clientèle, leur permettant même de passer des commandes après avoir vendu.

Avantage de la durabilité

Et la marque Plus met l’accent sur la durabilité grâce à la longévité, car les consommateurs attachent généralement une plus grande importance aux produits spécialement fabriqués. Mais les sentiments mis à part, Plus adopte une approche philosophique de la durabilité.

« Plus défend un respect absolu de l’environnement et s’engage à innover en permanence afin de minimiser notre empreinte avec une approche durable et consciente tout en s’engageant à redonner plus que ce qui est consommé. Au lieu de parler de « durabilité », Plus parle de « régénération ».

Plus a déclaré que sa dernière entreprise consiste à réutiliser un sous-produit universel : le « cuir régénérant » de la plus haute qualité. « Il s’agit d’un processus de fabrication de cuir 100 % traçable, basé sur les données et éco-durable qui, en plus de certifier l’ensemble du cycle de production et de garantir un impact environnemental minimal, permet de compenser les émissions en participant à une initiative de reboisement qui renvoie un une plus grande quantité d’oxygène que le CO2 généré », a expliqué Plus. Et l’emballage de Plus est entièrement sans plastique et utilise comme alternative du carton recyclé de haute qualité.

Sa position de durabilité s’aligne bien avec la mission de Plus de donner vie à la beauté et à la créativité de manière holistique. “Grâce à notre expertise et notre capacité, Plus offre à chacun une opportunité d’expression libre qui n’est généralement disponible que pour les marques de mode de luxe et les stylistes établis – cela donne à chacun la possibilité de s’exprimer pleinement grâce à la créativité, la personnalisation et l’innovation.”