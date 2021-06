Code Orange travaille sur une nouvelle musique avec Billy Corgan de Smashing Pumpkins

Grammy-groupe nominé CODE ORANGE collabore avec ÉCRASER DES CITROUILLES chef Billy Corgan sur certains de ses nouveaux matériaux.

La nouvelle du jumelage a été annoncée par Corgan, qui a profité de ses réseaux sociaux pour partager une photo de lui avec des membres de CODE ORANGE dans le studio, et il a inclus le message suivant : « Enthousiasmé de partager avec qui j’ai travaillé CODE ORANGE certains sur leurs nouvelles chansons fulgurantes.”

CODE ORANGEle dernier album de, “Sous”, est sorti en mars 2020 via Records de Roadrunner. Produit par le batteur/chanteur Jami Morgan et Nick Raskulinecz avec coproducteur Yip, le LP propose une programmation supplémentaire de Chris Vrenna, et a été mélangé par Ouaip et Baldérose.

“Sous” est disponible sur toutes les plateformes de streaming, et présente les singles “Avaler le lapin entier”, “Sous” et “Soufre environnant”. Dans son sillage, le groupe a réalisé plusieurs expériences de diffusion en direct, notamment “Retour à l’intérieur du verre” une expérience environnementale immersive en plaçant CODE ORANGEau centre de paysages virtuels grandioses. Il a marqué CODE ORANGEle troisième livestream de 2020, après leur émission record dans un lieu vide « Derniers restants : dans la peur de la fin » et “Sous la peau”, leur toute première performance dépouillée, qui est désormais disponible sous forme d’album numérique sur toutes les plateformes de streaming. Aditionellement, CODE ORANGE a continué à toucher les fans du monde entier grâce à ses “Toi et toi seul” série livestream, qui propose des performances collaboratives, des playthroughs, des discussions approfondies et des sessions de questions-réponses pour les fans diffusées régulièrement sur le site officiel du groupe Tic canal.

En 2019, CODE ORANGE fait les gros titres du monde de la lutte professionnelle avec la sortie de “Laisse moi entrer”, leur thème d’entrée officiel pour WWE superstar “Le démon” Bray Wyatt. CODE ORANGE précédemment présenté à WWE‘s Prise de contrôle de NXT : Brooklyn III effectuer une interprétation de lutteur Aleister Noirthème d’entrée aux côtés Incendiaire‘s Brendan Garrone. “Laisse moi entrer” suivi CODE ORANGEla version 2018 de “La blessure continuera”, un EP numérique avec “3 couteaux” et “La chasse” avec Corey Taylor, aussi bien que “La blessure continuera” (Shade Remix), un remix officiel de CODE ORANGE‘s “Le mal continue” dirigé par le guitariste et chanteur du groupe Ombre.

En 2017, CODE ORANGE a renversé le monde de la musique heavy avec leur album révolutionnaire “Toujours”, une collection qui mélange magistralement l’agression hardcore avec des textures industrielles urgentes, ce qui a valu au groupe une percée Grammy nomination et premier classement sur plusieurs listes « Best of 2017 », y compris Pierre roulante“20 meilleurs albums métal de 2017”, Revolver‘s “20 meilleurs albums de 2017” et L’indépendant‘s “Top 20 des albums rock et métal de 2017”

CODE ORANGE soutiendra NŒUD COULANT sur l’incarnation en 2021 de la “Knotfest Roadshow”. Un soutien supplémentaire viendra de deux autres Grammy– des sommités de la musique lourde nominées, ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR et FIÈVRE 333.



