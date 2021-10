Code pour la fonction de sécurité des communications d’Apple pour les enfants trouvé dans iOS 15.2 bêta [Updated]

Mettre à jour: Nous avons appris d’Apple que le code de sécurité des communications trouvé dans la première version bêta d’iOS 15.2 n’est pas une fonctionnalité de cette mise à jour et Apple ne prévoit pas de publier la fonctionnalité telle qu’elle est décrite dans l’article.

Apple a annoncé cet été de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les enfants conçues pour assurer la sécurité des enfants en ligne. L’une de ces fonctionnalités, la sécurité des communications, semble être incluse dans la version bêta d’iOS 15.2 publiée aujourd’hui. Cette caractéristique est distincte de l’initiative controversée CSAM, qui a été retardée.



Basé sur le code trouvé dans la version bêta d’iOS 15.2 par le contributeur de MacRumors Steve Moser, la sécurité de la communication est introduite dans la mise à jour. Le code est là, mais nous n’avons pas pu confirmer que la fonctionnalité est active car elle nécessite l’envoi de photos sensibles vers ou depuis un appareil configuré pour un enfant.

Comme Apple l’a expliqué plus tôt cette année, la sécurité des communications est intégrée à l’application Messages sur iPhone, iPad et Mac. Il avertira les enfants et leurs parents lorsque des photos sexuellement explicites sont reçues ou envoyées depuis l’appareil d’un enfant, Apple utilisant l’apprentissage automatique sur l’appareil pour analyser les pièces jointes d’images.

Si une photo sexuellement explicite est signalée, elle est automatiquement floue et l’enfant est averti de ne pas la voir. Pour les enfants de moins de 13 ans, si l’enfant touche la photo et la regarde quand même, les parents de l’enfant seront alertés.

Le code dans iOS 15.2 présente une partie du libellé que les enfants verront.

Vous n’êtes pas seul et pouvez toujours vous faire aider par un adulte en qui vous avez confiance ou par des professionnels qualifiés. Vous pouvez également bloquer cette personne. Vous n’êtes pas seul et pouvez toujours vous faire aider par un adulte en qui vous avez confiance ou par des professionnels qualifiés. Vous pouvez également quitter cette conversation ou bloquer des contacts. Parlez à quelqu’un en qui vous avez confiance si vous vous sentez mal à l’aise ou si vous avez besoin d’aide. Cette photo ne sera pas partagée avec Apple et vos commentaires sont utiles si elle a été incorrectement marquée comme sensible. Envoyez un message à un adulte en qui vous avez confiance. Hé, je voudrais parler avec vous d’une conversation qui me tracasse. Des photos et des vidéos sensibles montrent les parties intimes du corps que vous couvrez avec des maillots de bain. Ce n’est pas de votre faute, mais des photos sensibles peuvent être utilisées pour vous blesser. La personne concernée n’a peut-être pas donné son consentement pour le partager. Comment se sentiraient-ils en sachant que d’autres personnes l’avaient vu ? La personne concernée pourrait ne pas vouloir que cela soit vu – cela aurait pu être partagé sans qu’elle le sache. Il peut aussi être illégal de partager. Partager des nus avec une personne de moins de 18 ans peut entraîner des conséquences juridiques. Si tu décides de voir ça, tes parents recevront une notification pour s’assurer que tu vas bien. Ne partagez pas ce que vous ne voulez pas. Parlez à quelqu’un en qui vous avez confiance si vous vous sentez sous pression. Vous vous sentez-bien? Vous n’êtes pas seul et pouvez toujours parler à quelqu’un qui est formé pour vous aider ici.

Il existe des phrases spécifiques pour les enfants de moins de 13 ans et les enfants de plus de 13 ans, car la fonctionnalité a des comportements différents pour chaque groupe d’âge. Comme mentionné ci-dessus, si un enfant de plus de 13 ans voit une photo nue, ses parents ne seront pas avertis, mais si un enfant de moins de 13 ans le fait, les parents seront alertés. Toutes ces fonctionnalités de sécurité des communications doivent être activées par les parents et sont disponibles pour les groupes de partage familial.

Les photos et vidéos de nus peuvent être utilisées pour blesser les gens. Une fois que quelque chose est partagé, il ne peut pas être repris. Ce n’est pas de votre faute, mais des photos et des vidéos sensibles peuvent être utilisées pour vous blesser. Même si vous faites confiance à qui vous l’envoyez maintenant, il peut le partager pour toujours sans votre consentement. Celui qui l’obtient peut le partager avec n’importe qui, il ne disparaîtra peut-être jamais. Il peut aussi être illégal de partager.

Apple a déclaré en août que ces fonctionnalités de sécurité des communications seraient ajoutées dans les mises à jour d’iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey plus tard cette année, et les conversations iMessage restent cryptées de bout en bout et ne sont pas lisibles par Apple.

La sécurité des communications a également été annoncée parallèlement à une nouvelle initiative CSAM qui verra Apple numériser des photos à la recherche de matériel pédopornographique. Cela a été très controversé et fortement critiqué, ce qui a conduit Apple à choisir de « prendre plus de temps au cours des prochains mois » pour apporter des améliorations avant d’introduire la nouvelle fonctionnalité.

À l’heure actuelle, il n’y a aucun signe de libellé CSAM dans la version bêta d’iOS 15.2, Apple peut donc d’abord introduire la sécurité des communications avant de mettre en œuvre la suite complète de fonctionnalités de sécurité pour les enfants.