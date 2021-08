Code suggère Qualcomm se prépare le Snapdragon Wear 5100

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Qualcomm se prépare apparemment un nouveau Snapdragon chipset Wear. Le chipset est censé être appelé Snapdragon Wear 5100. Les preuves suggèrent qu’il est basé sur le processus de conception 11 nm avec un quad-core.

De nouvelles preuves suggèrent que le prochain chipset de Qualcomm est dans les travaux, portant éventuellement le Snapdragon Wear 5100 titre.

XDA-Developers a récemment passé au peigne fin un nouveau code publié au wiki de développement de code Aurora Qualcomm et a trouvé quelques détails savoureux dans le processus.

Une branche de code spécifique étiqueté comme « LAW.UM.2.0-00700-SW5100.0 » présente deux extraits intéressants de l’info. Tout d’abord, la « loi » dans le titre pourrait pointer vers « Linux Android Wear », selon XDA. En second lieu, la « SW5100 » pourrait être une version condensée du Snapdragon Wear 5100 sobriquet. Pris ensemble, cela suggère que le nouveau code est lié au nouveau silicium SmartWatch de Qualcomm.

XDA découvre également des preuves que la plate-forme pourrait être basée sur un processus de 11 nm avec quatre bras cœurs Cortex-A73. Ce serait une efficacité remarquable et l’amélioration de la puissance sur le Snapdragon Wear 4100 de cocktail de quatre anciens Cortex-A53 noyaux à partir d’un processus de 12nm et une nouvelle amélioration sur la conception de 28nm Wear 3100.

Snapdragon Wear 5100: Quand il lancer?

Il n’y a aucune indication officielle si ou quand Qualcomm lancera un nouveau chipset. Si elle est à tout moment bientôt, ce sera un changement notable de tact pour l’entreprise. Avant l’usure Snapdragon 4100 a fait ses débuts l’année dernière, les chipsets de Qualcomm a vu wearable lacunes de près de deux ans entre les versions. puces Wearable ont jamais été la priorité de Qualcomm.

Peu wearables actuellement courent le Snapdragon chipset Wear 4100 comme il est. Comme le Ticwatch E3, les montres qui l’utilisent prouvent pour emballer une excellente autonomie de la batterie et des performances décentes. Plusieurs appareils sur cette plate-forme sera également extensible à porter 3 OS dans les prochains mois, donc OEM ont aucun intérêt financier à adopter un nouveau chipset. Pour Qualcomm, ses restes de mise au point smartphone chipsets.

Mais compte tenu de l’effort renouvelé Google et Samsung mettent en usure OS, il pourrait être aussi bon moment que tout pour un nouveau chipset Snapdragon plus rapide et plus efficace.