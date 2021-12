Codemasters a annoncé une date de sortie en février pour Grid Legends

Codemasters et Electronic Arts ont annoncé une date de sortie le 25 février pour Légendes de la grille.

Annoncé lors de l’EA Play Live en juillet, le coureur promet une grande variété de modes de jeu, y compris une carrière plus approfondie avec plus de 250 événements, un mode histoire intitulé Driven to Glory, le retour de Drift and Elimination et l’introduction de la course Electric Boost. .

Les conducteurs de tous niveaux pourront conduire plus de 100 véhicules à leur sortie, courir sur des pistes classiques et dans les villes, et se connecter avec les autres via le multijoueur multiplateforme. Non seulement il prend en charge le gameplay multiplateforme, mais il vous met également à jour lorsqu’un ami se connecte, et il vous permet de démarrer la course en trois pressions rapides sur les boutons grâce à la fonction de saut.

Codemasters a déclaré qu’il y avait plus de choix de gameplay dans le jeu que tout autre titre Grid précédent, y compris le retour du mode Drift et de l’élimination demandés par la communauté. Il propose également un nouveau Race Creator qui vous permet d’héberger des affrontements multi-classes qui opposent les types de véhicules. L’expérience peut être personnalisée davantage en modifiant les conditions météorologiques, l’heure de la journée ou en ajoutant des rampes et des portes de suralimentation.

Le jeu présente également l’histoire du sport automobile Driven to Glory où les équipes s’affrontent pour les GridWorld Series. Mettant en vedette l’acteur Ncuti Gatwa, Driven to Glory utilise de vrais acteurs au lieu de la capture de mouvement et mélange des séquences de films avec des défis de course. Après la finale de l’histoire, les progrès se poursuivent dans la progression de carrière qui ouvre une nouvelle série d’événements à compléter.

Grid Legends sera disponible sur Xbox Series X/S et PlayStation 5, aux côtés de PlayStation 4, Xbox One et PC via Origin et Steam.

Si vous pré-commandez, vous recevrez le Grid Legends Seneca et Ravenwest Double Pack. Disponible le jour du lancement, ce contenu débloque quatre voitures supplémentaires pour les événements de carrière : l’Aston Martin Vantage GT4, la Porsche 962C, la Ginetta G55 GT4 et la Koenigsegg Jesko.

Le pack comprend également des événements de carrière exclusifs axés sur Ravenwest et des icônes, livrées et bannières exclusives des équipes Seneca et Ravenwest, afin que vous puissiez personnaliser vos véhicules.