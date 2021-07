Codemasters et EA Sports présentent Braking Point, l’histoire passionnante du jeu vidéo F1 2021

Codemasters et EA SPORTS ont présenté les protagonistes de Braking Point, la nouvelle histoire passionnante de F1® 2021. Avec une nouvelle distribution et une distribution de retour, Braking Point permettra aux joueurs de choisir parmi l’une des cinq équipes pouvant atteindre la célébrité dans le monde exclusif de la Formule 1.

Aiden jackson

Aiden est une star en devenir. Un jeune pilote prometteur qui entame sa première saison de F1® et qui idolâtre son coéquipier, Casper Akkerman. Jackson est perçu comme une success story, ayant gravi les échelons de la F2 ™. Aiden est facile à aimer, montrant une bonne façade aux caméras. Cependant, dans les coulisses, il a du mal à faire la transition vers la cour des grands. On s’attendait à ce qu’il soit signé par l’une des plus grandes équipes, mais sa situation a pris un tournant brutal qui fait déjà parler d’elle.

Casper ‘Cas’ Akkerman

Connu pour sa froideur et son manque de bon sens, Casper est une main ferme déterminée à sortir son équipe de la bataille au milieu de terrain. Son tempérament calme et sa détermination acharnée l’ont bien servi tout au long de son illustre carrière. Cependant, avec une récolte de jeunes talents qui font leur chemin, il ressent la pression d’essayer de rester au sommet de la compétition malgré le fait qu’il soit au crépuscule de sa carrière.

majordome du Devon

L’antagoniste de Braking Point. Devon est bien plus qu’un arrogant à grande bouche essayant de se faire un nom. Très respecté sur le terrain mais avec le comportement discutable de Devon hors du terrain qui laisse beaucoup à désirer. Toujours prêt pour un commentaire plein d’esprit ou un conseil cinglant, Butler utilise ses rencontres pour se mettre à la place de tout conducteur qui considère une menace. Qu’on l’aime ou qu’on la déteste, Devon Butler vise à devenir une légende vivante dans le monde de la Formule 1®.

Brian Doyle

Brian est le lien direct avec le chef d’équipe et il est responsable du bon fonctionnement des choses. Doyle passe une grande partie de son temps en tant qu’intermédiaire, transmettant des messages, des stratégies de course ou résolvant des plaintes au sein de l’équipe. Il s’est imposé dans le sport et dirige une machine bien huilée. Personnage plus grand que nature qui vit et respire la Formule 1®, Doyle est debout quand tout va bien mais s’écrase sur l’asphalte quand les choses ne se passent pas comme prévu.

Zoé Akkerman

La femme de Casper et la fondation de son monde. Zoe est sur la scène depuis plusieurs années et connaît les sacrifices nécessaires pour que son mari reste compétitif. Zoe est toujours prête à écouter avec sympathie et à dire un mot gentil, peu importe où se trouve son mari dans le monde. Mère d’une jeune fille, Lily, Zoe est la seule personne à connaître les démons auxquels Casper fait face alors qu’il rivalise avec la nouvelle génération de pilotes qui a fait irruption sur la scène.

Offres de points de freinage un nouveau mode narratif ainsi qu’une multitude d’innovations de gameplay F1® 2021. La fonction Two Player Race vous permettra d’unir vos forces ou de rivaliser avec des équipes rivales lors de sessions synchronisées. Le début de la saison réelle permet aux joueurs d’entrer n’importe quel point du calendrier qui a déjà eu lieu avec des classements mis à jour. F1® 2021 propose également un certain nombre d’options de retour, telles que Mon équipe, un écran partagé à deux joueurs et divers paramètres d’assistance qui permettent aux joueurs de tous niveaux de faire équipe et de s’affronter.

Disponible à partir du 16 juillet et publié par EA SPORTS, F1® 2021 sera présenté en avant-première sur Xbox Series X | S et PlayStation®5, ainsi que sur Xbox One, PlayStation 4 et PC via Steam. L’édition numérique de luxe sera également disponible à partir du 13 juillet avec du contenu supplémentaire, dont sept pilotes emblématiques à utiliser dans le mode F1® 2021 My Team.