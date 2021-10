Une offre d’emploi publiée par EA a révélé que Codemasters recrute un responsable du développement pour son prochain projet, présenté comme « le jeu le plus ambitieux et le plus grand que Codemasters ait créé depuis plus d’une décennie ».

L’offre d’emploi, reprise par Exputer, note que le développeur travaille actuellement sur un autre jeu maintenant que Dirt 5 est sorti et laisse entendre qu’il s’agit d’un grand projet triple-A.

Codemasters recrute de manière assez importante pour le poste et compte actuellement pas moins de 30 postes vacants sur son site, certains pour le bureau britannique et d’autres basés en Malaisie.

Pour tout membre du personnel intéressé à rejoindre le développeur, il convient de noter qu’EA a déclaré qu’il laisserait le studio à lui-même, comme il l’a fait avec Respawn, et que le développeur conservera le contrôle de la façon dont il crée des jeux.

C’est la première fois que nous entendons parler de ce qui pourrait arriver ensuite pour le studio après avoir vu EA acheter Codemasters pour 1,2 milliard de dollars en février 2021.

L’acquisition de Codemasters par EA est en préparation depuis un certain temps, et EA a même surenchéri sur Take-Two pour mettre la main sur le développeur de jeux de course emblématique. La direction de Codemasters a démissionné quatre mois après l’acquisition d’EA.

Ce nouveau jeu – que ce soit Dirt 6, Dirt Rally 3.0, un autre jeu de F1 ou autre chose – peut-il être à la hauteur de Dirt 5 ? Nous avons qualifié le jeu de jeu passionnant, amusant et accessible dans notre revue Dirt 5 en novembre 2020.