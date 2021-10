Codes DBD Halloween mis à jour pour octobre 2021 et Halloween

behavior Interactive a annoncé de nouveaux codes DBD pour Halloween en octobre 2021 et l’événement Dead By Daylight Midnight Grove.

Le chapitre 21.5 sort le 19 octobre et met en vedette la survivante originale Mikaela Reid au lieu de toute personne associée à Pinhead et Hellraiser. C’est une fille embrassée par le feu avec une passion pour l’écriture d’horreur et la sorcellerie, et elle semble également avoir un fétiche pour le cuir aussi fort que Pinhead.

Ses capacités feront d’elle une grande partisane et, à son arrivée, vous pourrez également obtenir des astuces gratuites.

Mort à la lumière du jour | Mikaela Reid dévoile la bande-annonce

BridTV

5345

Mort à la lumière du jour | Mikaela Reid dévoile la bande-annonce

https://i.ytimg.com/vi/gacEwBqWgJs/hqdefault.jpg

872101

872101

centre

13872

Dead By Daylight Halloween codes 2021

Les nouveaux codes Dead by Daylight Halloween pour DBD en octobre 2021 sont les suivants :

FORHONORCharme For Honor – expire le 11 novembre

OFFREZ-VOUS 100 000 points de sang – expire le 31 octobre

HALLOWHOOPS 1 031 points de sang – expire le 31 octobre

NOTATRIQUE 100 000 points de sang – expire le 31 octobre

DBDDAYJP2021202 100 Bloodpoints – expire le 25 octobre

En plus de ce qui précède, connectez-vous au jeu avant le 27 octobre pour recevoir 200 000 Bloodpoints gratuits. De plus, vous connecter à tout moment pendant l’événement Midnight Grove avant le 4 novembre vous rapportera 666 666 Bloodpoints gratuits.

Il existe également les codes éligibles suivants :

DWIGHTCROW

INSÉRER UNE PIÈCE

ORGUEIL

Assurez-vous de suivre le compte Twitter officiel du jeu pour trouver plus de clés. Nous mettrons à jour cet article avec plus de codes d’accès si nécessaire.

Ces codes ont été mis à jour le 25 octobre.

Date de l’événement DBD Midnight Grove

La date de sortie de l’événement Dead by Daylight Midnight Grove est le 21 octobre.

C’est la célébration d’Halloween par behavior Interactive et cela durera jusqu’au 4 novembre. Nous savons très peu de choses sur la célébration d’Halloween car les développeurs ont simplement mis en ligne un bref teaser sur Twitter qui ne montre que du brouillard, des citrouilles et le titre de l’occasion.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

🕸 Garçon, ce serait encore plus méchant si celui-ci était en fait un tour, n’est-ce pas ? Utilisez le code TREATYOURSELF avant le 31 octobre pour une gâterie. Peut-être. pic.twitter.com/RoO7yAkzBL – Mort à la lumière du jour (@DeadByBHVR) 18 octobre 2021

Calendrier octobre 2021

Vous trouverez ci-dessous les autres événements programmés du jeu pour octobre 2021 :

Sortie du chapitre 21.5 de Hour of the Witch – 19 octobre, nouvelle version du filtre du Tome 9, Instagram – 20 octobre Événement Halloween – 21 octobre au 4 novembre Défi communautaire DBD Mobile – 22 au 29 octobre The Halloween Scream Stream Twitch – 28 octobre Nouveau merch Halloween

Consultez le site Web du jeu pour plus d’informations.

DBD : Skins de Midnight Grove et vente d’Halloween

Dans d’autres nouvelles, l’heure de sortie et les notes de la mise à jour de Phasmophobia Halloween Nightmare