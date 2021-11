Codes DBD novembre 2021 dont 150 000 points de sang

Il existe de nouveaux codes Dead By Daylight pour novembre 2021 et vous pouvez en échanger un maintenant contre 150 000 points de sang dans DBD.

Ce fut un mois passionnant pour la communauté car le nouveau tueur et survivant a été révélé pour le chapitre 22 et est désormais jouable sous forme PTB. Mais, pour ceux qui ne peuvent pas accéder au PTB, la bonne nouvelle est qu’ils devraient sortir avant la fin du mois.

Bien qu’il ne nous reste que quelques semaines jusqu’à ce que The Artist soit complètement libéré, vous disposez d’un délai plus court pour échanger les clés.

Codes Dead By Daylight novembre 2021

Les codes Dead By Daylight actifs pour novembre 2021 sont les suivants :

CIPHERALADE 150 000 points de sang – expire le 23 novembre

INSÉRER UNE PIÈCE

ORGUEIL

Jonah Vasquez pourrait déchiffrer ce code dans son sommeil. Pourrais-tu? Vous avez une semaine pour résoudre l’énigme et utiliser le code dans le jeu. pic.twitter.com/A8xZPSXjJ5 – Mort à la lumière du jour (@DeadByBHVR) 16 novembre 2021

Comment racheter

Vous échangez les codes dans DBD en vous rendant dans la boutique du jeu. Une fois là-bas, il vous suffit de sélectionner l’option Utiliser le code située dans le coin supérieur droit.

Il ne vous reste plus qu’à insérer les clés ci-dessus et à récupérer vos goodies. Ils ne seront plus disponibles après leur date d’expiration, alors assurez-vous d’agir rapidement pour ne rien manquer.

Nous mettrons à jour cet article lorsque d’autres clés seront ajoutées au cours du mois. Plus de clés d’échange sont toujours publiées sur le compte Twitter officiel du jeu.

DBD : Les avantages de l’artiste pour le chapitre 22

