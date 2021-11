Codes DBD novembre 2021 et date limite du chapitre Stranger Things

Il existe des codes Dead By Daylight pour novembre 2021 que vous pouvez échanger contre des charms DBD gratuits.

L’avant-dernier mois avant Noël est passionnant pour la communauté du jeu car le chapitre 22 devrait sortir bientôt sous forme PTB. Il y a eu de nombreuses fuites concernant son tueur et son survivant, mais rien n’est officiel au moment de la rédaction.

En attendant les annonces officielles de behavior Interactive, vous pouvez obtenir des goodies gratuits dès maintenant.

Codes Dead By Daylight novembre 2021

Les codes Dead By Daylight actifs pour novembre 2021 sont les suivants :

VIVRE OU MOURIRCharme – expire le 12 novembre

FORHONOR Charme For Honor – expire le 11 novembre

INSÉRER UNE PIÈCE

ORGUEIL

Comment racheter

Vous échangez des codes dans DBD en vous rendant dans la boutique en jeu. Une fois là-bas, il vous suffit de sélectionner l’option Utiliser le code située dans le coin supérieur droit.

Il ne vous reste plus qu’à insérer les clés ci-dessus et à récupérer vos goodies. Ils ne seront plus disponibles après leur date d’expiration, alors assurez-vous d’agir rapidement pour ne rien manquer.

Nous mettrons à jour cet article lorsque d’autres clés seront ajoutées au cours du mois. Plus de clés d’échange sont toujours publiées sur le compte Twitter officiel du jeu.

Quand Stranger Things quitte-t-il DBD ?

Le chapitre Stranger Things quitte le magasin Dead By Daylight le 17 novembre.

Cette nouvelle a été transmise à la communauté DBD en août. Selon la FAQ officielle, vous conserverez tous les personnages, avantages et tenues si vous les avez achetés, car la seule chose qui deviendra injouable est la carte Hawkins.

Cependant, si vous n’achetez pas le chapitre avant la date limite susmentionnée, vous ne pourrez jamais obtenir le crossover Netflix. Vous pouvez l’acheter maintenant pour seulement 3,69 £ sur la boutique PSN.

