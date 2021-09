Codes de casier NBA 2K22 pour les joueurs gratuits, bannières, marqueurs et plus

in

Les codes de casier NBA 2K22 sont le meilleur moyen d’obtenir des produits cosmétiques et plus encore sans avoir à dépenser un centime en achats dans le jeu.

Certains codes de casier expirent rapidement, mais cela vaut la peine de les suivre. En dehors des récompenses telles que des chaussures et des marqueurs, vous obtiendrez parfois des objets rares et même des joueurs. Nous garderons cette liste à jour au fur et à mesure que d’autres codes seront mis en ligne, alors assurez-vous de vérifier souvent.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Codes de casier NBA 2K22 | Quels sont les codes de casier NBA 2K22



Les codes de casier sont essentiellement des codes promotionnels dans NBA 2K22. Ce qu’ils vous rapportent est aléatoire. Parfois, vous obtiendrez des produits cosmétiques, comme un pack de chaussures Adidas ou une bannière. D’autres codes vous donnent des jetons, des XP supplémentaires et même de nouveaux joueurs. Bien qu’ils ne durent jamais trop longtemps, cela vaut toujours la peine de les racheter lorsqu’ils apparaissent, ce qui est généralement toutes les semaines environ.

Chaque code est une combinaison de trois segments de lettres et de chiffres.

Codes de casier NBA 2K22 | Comment utiliser les codes de casier NBA 2K22



Dans le menu MyTeam, accédez au « MyTeam Community Hub » et vous verrez l’option « Locker Codes ». Entrez le code et échangez votre récompense. Il n’y a pas de limite au nombre de codes que vous pouvez utiliser en une journée. Il suffit de les échanger tous en même temps pour ne pas les oublier avant qu’ils n’expirent.

Codes de casier NBA 2K22 | Tous les codes de casiers actifs



Code Récompense Expiration GET-READY-FOR-PRIMETIME Pack de chaussures Jordan Pack de chaussures Adidas Pack d’insignes Pack de chaussures d’or Token 20 septembre 2021 DOUBLEXP-BANNERS-ANDMORE 3 bannières 30 minutes 2x XP Coin Player Indicateur Animation verte 21 septembre 2021 FLASH-PACKS -IN-MYTEAM-2K22 Flash Pack Gold New Balance Kawhi Shoe Base Pack Gold Adidas D-Rose 11 Shoe Base Pack 2 Tokens 23 septembre 2021

Ce sont les codes de casier pour la semaine du 20 septembre et quand ils expirent.

Encore une fois, 2K publie de nouveaux codes chaque semaine, et nous mettrons à jour une fois de plus en ligne.

Une fois que vous avez trié vos codes de casier NBA 2K22, il est temps de porter votre attention sur certains des meilleurs playbooks du jeu à ce jour et sur les mouvements de dribble qui conviennent à votre style. Faire vos exercices d’entraîneur aide à débloquer des badges à expérimenter sur vos meilleurs joueurs, et vous aurez le choix entre de nombreux styles grâce aux exigences de déverrouillage plus clémentes de cette année.