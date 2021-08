Codes de ville Meep | Jet Pack et codes cosmétiques gratuits pour août 2021

Codes de ville Meep sont le meilleur moyen d’obtenir du matériel astucieux dans le Roblox MMO-lite.

La plupart sont pour votre Meep, c’est vrai. Mais parfois, le développeur laisse tomber un code pour un élément rare pour lequel vous devez normalement débourser un peu. Nous tiendrons cette liste à jour avec les nouveaux codes au fur et à mesure qu’ils seront disponibles, alors assurez-vous de vérifier régulièrement.

Codes des villes Meep | Que sont les codes Meep City

Les codes Meep City apparaissent de temps en temps et vous offrent un article gratuit difficile à trouver, cher ou les deux. La plupart d’entre eux sont des accessoires, tels que des chapeaux ou des casquettes. Certains sont cependant beaucoup plus intéressants, notamment le code du jet pack.

Ils ont aussi souvent une longue durée de vie. La plupart des codes restent actifs pendant plusieurs mois, voire jusqu’à la fin de l’année.

Codes des villes Meep | Comment utiliser des codes dans Meep City

La plupart des codes nécessitent un Meep, car les accessoires sont pour vos Meeps et pas toujours pour vous. Si vous n’en avez pas encore, rendez-vous dans l’animalerie et achetez un Meep pour 100 pièces. Sinon, le jeu ne vous permettra pas d’utiliser un code, en supposant qu’il s’agisse de votre Meep.

Sélectionnez l’icône Twitter en haut de l’écran, puis collez ou saisissez votre code. Échangez-le et passez au suivant si vous en avez un autre à utiliser.

Codes des villes Meep | Tous les codes Meep City actifs

Ce sont tous les codes de travail dans Meep City, et nous mettrons à jour lorsque d’autres seront ajoutés.

jetpack – Récompense Jetpack Classic

canard – Récompense classique de canard

xxx – Adoptez un Meep à l’animalerie (nécessite un Meep)

animaux – Récompense classique des animaux

chapeau en papier – Récompense Paper Hat Classic

premier – Meep cheveux

infirmière – Bonnet d’infirmière Meep

Nous avons également de nombreux codes et guides Roblox supplémentaires. Si les animaux sont votre truc, notre vaste collection d’animaux de compagnie Adopt Me est faite pour vous. Il existe un ensemble de codes Anime Fighting Simulator pour ceux qui sont plus enclins à l’anime et au combat et à Shindo Life si vous avez envie de construire le ninja ultime.