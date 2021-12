Codes Dead By Daylight décembre 2021 et comment obtenir un million de Bloodpoints

Il existe des codes actifs de décembre 2021 à échanger contre Dead By Daylight et les fans de DBD peuvent également obtenir un million de points de sang supplémentaires via les récompenses du calendrier de l’Avent.

Les fans de DBD ont un mois très excitant à venir car il a rejoint la boutique Epic Games et l’événement de Noël d’hiver commencera le 9 décembre. Il s’agit du dernier événement majeur de ce qui a été une année 2021 fantastique.

Nous espérons que 2022 sera tout aussi bon sinon meilleur, mais – avant la nouvelle année – assurez-vous de réclamer tous les Bloodpoints possibles.

Codes DBD actifs de décembre 2021

Les codes Dead By Daylight de décembre 2021 actifs sont les suivants :

HO HO HO

DÉCHIFFREMENT

INSÉRER UNE PIÈCE

ORGUEIL

Vous pourrez également obtenir 500 cellules Auric pour DBD via Amazon Prime Gaming. Cette récompense a été divulguée sur Twitter, mais – au moment de la rédaction – n’est pas officielle.

Comment racheter

Vous échangez les codes dans DBD en vous rendant dans la boutique du jeu. Une fois là-bas, tout ce que vous avez à faire est de sélectionner l’option Utiliser le code située dans le coin supérieur droit.

Il ne vous reste plus qu’à insérer les clés ci-dessus et à récupérer vos goodies. Ils ne seront pas tous disponibles pour toujours, alors assurez-vous d’agir rapidement pour ne rien manquer.

Nous mettrons à jour cet article lorsque d’autres clés seront ajoutées au cours du mois. Plus de codes d’échange et d’énigmes sont toujours publiés sur le compte Twitter officiel du jeu.

Dead By Daylight décembre 2021 Bloodpoints

Les joueurs de Dead By Daylight peuvent obtenir un million de Bloodpoints supplémentaires en décembre par des moyens autres que des codes.

La célébration du Calendrier de l’Avent 2021 a déjà commencé et les récompenses pour les jours correspondants sont les suivantes :

50 000 Bloodpoints – 1er décembre 50 000 Bloodpoints – 2 décembre Five Rift Cells – 3 décembre 500 Éclats irisés – 4 décembre 30 000 Bloodpoints – 5 décembre Five Rift Cells – 6 décembre 30 000 Bloodpoints – 7 décembre Five Rift Cells – 8 décembre 30 000 Bloodpoints – 9 décembre 30 000 Bloodpoints – 10 décembre Five Rift Cells – 11 décembre 500 éclats irisés – 12 décembre 30 000 Bloodpoints – 13 décembre 30 000 Bloodpoints – 14 décembre Five Rift Cells – 15 décembre 30 000 Bloodpoints – 16 décembre Five Rift Cells – 17 décembre 500 éclats irisés – 18 décembre 30 000 Points de sang – 19 décembre 30 000 points de sang – 20 décembre 500 éclats irisés – 21 décembre 30 000 points de sang – 22 décembre Cinq cellules de faille – 23 décembre 50 000 points de sang – 24 décembre 300 000 points de sang, 10 cellules de faille et 500 éclats irisés – 25 décembre 30 000 points de sang – 26 décembre Five Rift Cells – 27 décembre 30 000 points de sang – 28 décembre 500 éclats irisés – 29 décembre 30 000 points de sang – 30 décembre 10 Rift Cells – 31 décembre 100 000 points de sang – 1er janvier 500 éclats irisés s – 2 janvier 30 000 points de sang – 3 janvier 30 000 points de sang – 4 janvier 500 éclats irisés – 5 janvier

Vous pouvez réclamer les récompenses Dead By Daylight Advent Calendar 2021 tous les jours à 08h00 PT, 11h00 HE et 16h00 GMT simplement en vous connectant au jeu.

