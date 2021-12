Codes du travail : les États tergiversent, lents à encadrer les règles

Le secrétaire au travail de l’Union a eu plus d’une demi-douzaine de réunions au cours des derniers mois avec les principaux secrétaires concernés des États, les incitant à accélérer le processus.

Les quatre codes du travail, tous notifiés par le Centre d’ici septembre 2020 et marqués par une combinaison de mesures réformistes et de sécurité sociale pour augmenter la productivité du travail, sont toujours en feu en raison de la lenteur – voire des hésitations – des gouvernements des États.

Aucun État n’a jusqu’à présent notifié les règles requises en vertu de ces codes ; jusqu’à présent, seuls 12 des 28 États ont publié même le projet de règles.

Ceci en dépit du fait que le gouvernement central a constamment exhorté les autres États à encadrer les règles, qui sont nécessaires pour le déploiement des codes.

En tant qu’étape vers la mise en œuvre des codes du travail, le Centre a déjà publié le projet de règles et sollicité les commentaires de toutes les parties prenantes, y compris le grand public, sur les dispositions.

Les États qui ont élaboré les projets de règles en vertu des quatre codes du travail sont le Madhya Pradesh, le Bihar, l’Uttarakhand, l’Uttar Pradesh, l’Odisha, le Pendjab, le Chhattisgarh, le Jharkhand, l’Arunachal Pradesh, l’Himachal Pradesh, l’Haryana et le Manipur. Le Jammu-et-Cachemire, un territoire de l’Union, a également publié les règles de tous les codes.

Au total, 24 États/UT ont publié, jusqu’au 16 décembre, des projets de règles sous le code des salaires, 20 États sur le code des relations industrielles, 18 sur le code de la sécurité sociale et 13 sur le code de la sécurité, de la santé et des conditions de travail au travail.

Le code d’âge a été notifié le 8 août 2019 et les trois autres codes le 29 septembre 2020. Étant donné que le travail figure sur la liste concurrente de la constitution, les règles doivent être élaborées par le gouvernement central ainsi que par les gouvernements des États.

Au tout début du mandat du gouvernement Modi, celui-ci s’est engagé dans la voie des réformes en proposant de fusionner 29 lois du travail en quatre codes distincts.

Le Centre souhaite mettre en œuvre les quatre codes en une seule fois à travers le pays et, par conséquent, tout retard de la part des États pour préparer et finaliser les règles signifierait une attente prolongée pour que les entreprises et l’industrie profitent de la facilité de faire des affaires qui les codes devraient introduire. L’augmentation du seuil de 100 travailleurs à 300 travailleurs (dans une unité) pour demander une autorisation préalable de licenciement, de licenciement et de fermeture, est prescrite dans le code des relations industrielles. Le Centre maintient qu’il n’y a aucune preuve empirique suggérant qu’un seuil plus élevé favorise l’embauche et le licenciement.

Le Code RI propose également de renforcer le syndicalisme dans l’industrie. Dans le cadre d’une nouvelle fonctionnalité sur la « reconnaissance du syndicat négociateur », il a été proposé qu’un syndicat soit reconnu comme le seul « syndicat négociateur » s’il bénéficie du soutien de 51 % ou plus des travailleurs inscrits dans un établissement. Si aucun syndicat de ce type n’a le soutien de 51 % ou plus des travailleurs figurant sur la liste d’appel de cet établissement industriel, alors un conseil de négociation sera constitué pour la négociation. La disposition pour les travailleurs ayant recours à la grève a également été renforcée.

Les codes du travail prévoient également une meilleure couverture de sécurité sociale pour les plus de 50 crore de travailleurs organisés, non organisés et indépendants. Le filet de sécurité sociale de l’ESIC et de l’EPFO sera élargi pour y inclure tous les travailleurs et indépendants. Sur plus de 50 crore de travailleurs dans le pays, 90 % sont dans le secteur non organisé. Le gouvernement a déjà commencé le processus de création d’une base de données pour les travailleurs du secteur non organisé.

