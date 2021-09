Codes du travail : projets de règles publiés par 15 États, mais les réformes pourraient ne pas être mises en œuvre au cours de l’exercice 22

Étant donné que le travail figure sur la liste concurrente et que les codes ont un concept de «gouvernement approprié». (Image représentative)

Pas moins de 15 États ont préparé des projets de règles en vertu des quatre codes du travail adoptés par le Parlement entre 2019 et 2020, mais il n’est toujours pas certain que les réformes tant attendues du marché du travail deviendront une réalité au cours de l’exercice en cours.

Les règles en vertu de ces codes doivent être notifiées par le gouvernement central ainsi que par les gouvernements des États pour l’application de celles dans les juridictions respectives. Le ministère du Travail de l’Union avait prévu de mettre en œuvre les quatre codes sur les relations industrielles, les salaires, la sécurité sociale et la santé au travail, la sécurité et les conditions de travail à partir du 1er avril 2021.

Étant donné que le travail figure sur la liste concurrente et que les codes ont un concept de «gouvernement approprié». Le gouvernement central est le gouvernement approprié pour les entreprises du secteur public, les chemins de fer, les ports, mais pour la grande majorité de l’industrie, qui couvre pratiquement tout le secteur privé, le gouvernement de l’État est le gouvernement approprié.

Tant que les États n’auront pas établi leurs propres règles, il n’y aura aucun cadre qui s’appliquera à ces entités. C’est principalement la raison pour laquelle le Centre n’a pas pu aller de l’avant avec le plan initial alors que les règles relevant de sa compétence étaient presque prêtes, ont indiqué des sources.

Selon la note du cabinet du ministère du Travail, le Centre a finalisé les règles pour les trois codes autres que le code de la sécurité sociale, dont les règles doivent encore être approuvées par le département législatif.

Selon la note, 15 grands États comme le Madhya Pradesh, le Rajasthan, le Karnataka, l’Uttar Pradesh et le Gujarat ont déjà « pré-publié » des projets de règles en vertu du code sur les salaires et du code sur les relations industrielles. Neuf États, dont l’Odisha, l’Uttar Pradesh, le Madhya Pradesh et le Chhattisgarh, ont élaboré des règles en vertu du code de la sécurité sociale et de la sécurité et de la santé au travail.

Parmi les propositions de réforme figurent la liberté pour les entreprises de licencier des travailleurs ou de fermer des unités sans autorisation gouvernementale préalable et un régime d’emploi à durée déterminée, qui sont en phase avec la nature des activités de plusieurs établissements, en particulier ceux orientés vers l’exportation. Outre diverses propositions favorables à l’industrie, les lois garantissent des salaires minimums ainsi que le paiement en temps voulu des salaires à tous les travailleurs et proposent de les ramener tous sous le filet de la sécurité sociale.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.