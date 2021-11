Codes exclusifs de la version Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl

Capture d’écran : Nintendo

Une nouvelle paire de jeux Pokémon est sortie, ce qui signifie que les joueurs devront à nouveau échanger afin de terminer le Pokédex complet de chaque jeu. Heureusement, certains membres de la communauté proposent une liste unifiée de codes commerciaux et de bonnes manières pour permettre aux joueurs d’échanger plus facilement des Pokémon entre Brilliant Diamond et Shining Pearl.

Hier, Austin John a publié la liste sur sa chaîne YouTube et a expliqué une partie de la logique qui la sous-tend. Dans la plupart des cas, la première moitié du code est le numéro Pokédex du Pokémon que vous échangez, tandis que la dernière moitié est le numéro de celui que vous voulez. L’idée est que les joueurs puissent visiter la salle Union et utiliser ces codes de lien communs pour se rencontrer et effectuer des échanges pré-planifiés sans avoir à être amis ou à se coordonner au préalable. Les joueurs l’ont fait dans le passé avec des jeux comme Sword and Shield et c’est une bonne solution de contournement pour le matchmaking en ligne autrement simple de la série.

Les grands domaines d’échange sont les starters, les évolutions et les Pokémon spécifiques à une version. En ce qui concerne les entrées, vous voudrez probablement élever des extras de celui que vous choisissez afin que vous puissiez échanger et conserver les trois autres. Il y a un centre d’élevage à Solaceon Town, auquel vous pouvez vous rendre après avoir terminé le deuxième gymnase à Eterna City. Si vous avez une version féminine de votre démarreur préféré, vous pouvez en élever davantage et les utiliser pour échanger, donc si vous débutez, vous voudrez peut-être continuer à réinitialiser jusqu’à ce que vous en obteniez une.

Voici tous les codes commerciaux :

Les choses se compliquent lorsqu’il s’agit d’évolutions, car vous aurez besoin d’avoir le bon élément en main dans de nombreux cas pour obtenir le bon résultat. Ces codes commerciaux supposent tous que vous négociez pour autant pour garder les choses aussi simples que possible, mais comme le note John, vous devrez faire très attention à vérifier les articles détenus avant de terminer l’échange pour vous assurer que tout s’aligne.

Dans de nombreux cas, vous voudrez probablement aussi récupérer le Pokémon que vous avez échangé. Cela est particulièrement vrai pour les légendaires. Si, par exemple, vous jouez à Brilliant Diamond et avez un Dialga, vous aurez besoin d’un Palkia de Shining Pearl pour compléter votre Pokédex, mais vous voudrez peut-être récupérer votre Dialga. (Après tout, vous avez probablement choisi d’acheter Diamond plutôt que Pearl pour une raison.)

À cette fin, les joueurs utilisant ces codes commerciaux sont invités à traîner pour les échanges au cas où c’est ce à quoi l’autre joueur s’attend. C’est la chose gentille à faire, et cela aide également à empêcher tout ce système de bootleg de sombrer dans le chaos.