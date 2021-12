Codes Genshin Impact décembre 2021 et packs Prime Gaming finaux

De nouveaux codes promotionnels de décembre 2021 pour Genshin Impact sont apparus et les fans devraient se préparer pour la sortie du dernier pack Amazon Prime Gaming.

Le billet de faveur bien-aimé de MiHoYo est au milieu de la version 2.3. Nous avons été bénis avec les rediffusions d’Eula et d’Albedo, mais maintenant les fans pourront tirer deux nouveaux personnages jouables dans Arataki Itto et Gorou.

Les voyageurs sont impatients d’ajouter Arataki et Gorou à leur liste, mais – en conjonction avec leur arrivée – vous pouvez réclamer des primogems gratuits.

Impact Genshin | Bande-annonce « Des ombres au milieu des tempêtes de neige »

BridTV

6584

Impact Genshin | Bande-annonce « Des ombres au milieu des tempêtes de neige »

https://i.ytimg.com/vi/CXYGOpcNNSQ/hqdefault.jpg

899220

899220

centre

13872

Codes promo Genshin Impact décembre 2021

Les codes promo Genshin Impact décembre 2021 actifs sont les suivants :

Clé Gemmes Cruciales

GENSHINGIFT (nouveaux joueurs uniquement) 50 Primogems 3 Hero’s Wit

SBNBUK67M37Z (nouveaux joueurs uniquement)30 Primogems 5 EXP d’aventurier

Vous obtenez le code Crucial Gems en visitant le site Web et en sélectionnant Obtenir la clé. Les voyageurs ne peuvent utiliser qu’une seule clé d’eux pendant la version 2.3.

Comment utiliser les codes

Les voyageurs peuvent visiter le site Web d’échange de miHoYo pour utiliser les codes promotionnels de décembre 2021 sur PC et mobile.

Un compte miHoYo est obligatoire, et le formulaire vous demande de sélectionner votre serveur et le pseudo de votre personnage. Ce n’est qu’alors que vous pourrez saisir votre clé promotionnelle pour recevoir des récompenses.

Pour ceux qui jouent sur PlayStation, il vous suffit d’ouvrir les paramètres dans le jeu, de passer à l’onglet Compte et de sélectionner l’option Utiliser les codes. Assurez-vous d’utiliser rapidement toutes les promotions répertoriées afin d’obtenir leurs récompenses avant leur expiration.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

« Peu importe le jeu, je vais gagner à coup sûr ! C’est tout ce que tu as ? C’est… un morceau de gâteau ! Je suis— *siffle* (inspire) Ce n’est absolument pas épicé du tout ! « #GenshinImpact pic.twitter.com/07H44uWaLF – Genshin Impact (@GenshinImpact) 12 décembre 2021

Ensembles Genshin Impact Décembre Prime Gaming

Il existe deux packs Amazon Prime Gaming pour Genshin Impact en décembre.

Le pack n°7 est disponible jusqu’au 21 et ses récompenses sont les suivantes :

60 Primogems 8 Hero’s Wit 5 Soupe aux pousses de bambou

Le pack n°8 est le dernier ensemble de goodies Genshin Impact. Il sera disponible du 21 décembre au 11 janvier 2022.

Vous échangez les codes pour chaque package via le site Web d’échange de miHoYo ou dans les paramètres sur PlayStation. Cependant, vous devez vous abonner au service d’Amazon pour 7,99 £ par mois (il y a un essai gratuit de 30 jours).

MIHOYO : L’histoire de Miss Hina et de la femme Gorou expliquée

Dans d’autres nouvelles, Among Us crossplay pour PS4, PC, Xbox et mobile expliqué