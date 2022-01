Codes Genshin Impact janvier 2022 et date de sortie de la robe de soirée gratuite

Il existe très peu de codes Genshin Impact actifs à échanger pour janvier 2022, mais les voyageurs pourront bientôt obtenir une robe de soirée gratuite pour Ningguang.

La mise à jour 2.4 approche à grands pas et les fans ont de quoi être enthousiasmés. Non seulement le jeu célèbre la nouvelle année avec des rediffusions pour Xiao, Zhongli et Ganyu, mais il y a aussi les débuts de Shenhe et Yun Jin.

Alors que l’arrivée de Shenhe et Yun Jin est excitante, les fans amoureux de Ningguang et de jolis vêtements sont également désespérés pour obtenir sa robe gratuite.

Codes actifs Genshin Impact janvier 2022

Vous trouverez ci-dessous les codes Genshin Impact actifs à utiliser pour janvier 2022 :

GENSHINGIFT50 Primogems, 3 Héros d’esprit

Il s’agit d’un code à usage unique que la plupart des gens ont déjà utilisé. En plus de ce qui précède, il existe également une clé que vous pouvez obtenir auprès de Crucial Gaming avant l’arrivée de la mise à jour 2.4 les 4 et 5 janvier. Leur promotion récompense les joueurs avec 50 Primogems, mais elle expirera une fois la 2.4 commencée.

En dehors de tout ce qui précède, il existe également le dernier pack Amazon Prime Gaming qui propose les éléments suivants :

Une résine fragile Quatre Minerai d’amélioration mystique 40 000 Mora

Comment utiliser les codes

Les voyageurs peuvent visiter le site Web d’échange de miHoYo pour utiliser les codes promotionnels de janvier 2022 sur PC et mobile.

Un compte miHoYo est obligatoire, et le formulaire vous demande de sélectionner votre serveur et le pseudo de votre personnage. Ce n’est qu’alors que vous pourrez saisir votre clé promotionnelle pour recevoir des récompenses.

Pour ceux qui jouent sur PlayStation, il vous suffit d’ouvrir les paramètres dans le jeu, de passer à l’onglet Compte et de sélectionner l’option Utiliser les codes. Assurez-vous d’utiliser rapidement toutes les promotions répertoriées afin d’obtenir leurs récompenses avant leur expiration.

Comment obtenir la peau de la robe de soirée Ningguang à Genshin Impact

Vous ne pourrez obtenir gratuitement le skin de robe de soirée Ningguang dans Genshin Impact qu’entre le 25 janvier et le 12 février.

Pour participer à cet événement, vous aurez besoin d’un rang d’aventure d’au moins 28. Non seulement cela, mais vous devrez également avoir terminé le chapitre I de l’acte III – Une nouvelle étoile approche et Archon Quest Interlude Chapitre Act I – La grue Retours sur le vent.

Si vous remplissez toutes ces conditions, tout ce que vous aurez à faire est de terminer tous les objectifs Comely Brow de la Lune pour débloquer gratuitement la tenue Ningguang.

Il existe également une tenue Opulent Splendor pour Keqing, mais elle n’est disponible que via la boutique d’objets. Consultez l’aperçu des événements de miHoYo pour la mise à jour 2.4 pour trouver plus d’informations.

