CODI finance annonce le lancement de la campagne IDO pour le token natif de son écosystème

À ce titre, l’écosystème DeFi de CODI Finance lancera son nouveau jeton, CODI, qui sera disponible via une campagne IDO.

Le 7 novembre 2021, CODI Finance, un nouvel écosystème qui opère sur le réseau Solana Blockchain, a lancé la campagne IDO (Initial DEX Offer) de son token natif, CODI.

En tant que tel, CODI Finance vise à devenir l’un des écosystèmes DeFi les plus réputés, en profitant des faibles coûts de transaction, de la faible latence et du haut débit qu’offre le réseau de Solana. Parmi les propositions de l’équipe figure le fait d’améliorer le fonctionnement de son échange décentralisé (DEX) et de dynamiser davantage le secteur du crédit au sein de l’espace de la finance décentralisée, tout cela à travers le développement d’une plateforme avec une interface attrayante et facile à utiliser, remettre main avec des fonctionnalités innovantes pour tous les utilisateurs.

Gardons à l’esprit que le réseau de Solana offre un excellent équilibre entre interopérabilité, évolutivité, vitesse, efficacité et gouvernance pour les protocoles DeFi, de sorte que le CODI IDO se déroulera dans un environnement décentralisé et interopérable, dans lequel les investisseurs particuliers pourront financer des projets au sein de l’espace financier décentralisé. L’écosystème CODI Finance garantit la bonne distribution des jetons, automatisant les services de livraison et offrant aux utilisateurs un modèle KYC entièrement distribué.

N’oublions pas que parmi les plans, il y a aussi le lancement d’un protocole de prêt décentralisé, à travers lequel les utilisateurs pourront obtenir un financement de manière décentralisée et transparente. Ce secteur représente plus de 60% de la capitalisation boursière totale de l’industrie DeFi, et c’est un meilleur modèle que celui utilisé dans le système traditionnel.

À propos de l’IDO de CODI

La campagne IDO pour les jetons CODI a commencé le 7 novembre et durera une semaine avant le début de l’IEO (offre d’échange initiale) le 15 novembre. Le jeton natif du projet, CODI, fournirait des liquidités et agirait comme un mécanisme de gouvernance, qui fonctionnera comme un DAO (organisation autonome décentralisée).

L’offre totale d’IDO est limitée à 33 millions de CODI, soit 10 % de l’offre totale de 330 millions de CODI.

Cette campagne de pré-vente permet aux parties intéressées d’accéder au token de manière anticipée et à faible coût. Il est déjà disponible sur la plateforme IDO de CODI https://mint.codi.finance/ où vous pouvez également recevoir des informations sur le projet et les propositions innovantes qu’il apporte.

A noter qu’à travers cette IDO, CODI donne une autre chance aux investisseurs particuliers qui ont raté la vente privée.

