Cody Bellinger a commencé à jouer un rôle de premier plan dans Dodgers 2.0

Cody Bellinger, sans même atteindre le niveau de MVP 2019, a commencé à montrer un autre visage. La menace d’être exclu du onze de départ semble avoir allumé une puce qui a été tenue à l’écart.

Para los Dodgers de los Ángeles la salida de Mookie Betts a la lista de lesionados y el paso de Justin Turner también por la inactivad ha tenido su compensación en el regreso mas que esperado y las señales que está dando de lo que pudieran ser los meses por venir.

Malgré le match de jeudi, le dernier de la série contre les Phillies, Cody Bellinger a trouvé sa meilleure version et a frappé quatre coups de circuit lors des cinq derniers matchs, dont deux lors du match de mercredi.

Le MVP de la Ligue nationale 2019 a inscrit quatre touchés et n’a atteint ou dépassé ce nombre que trois fois depuis la seconde moitié d’avril 2019.

Les matchs ont eu lieu le 22 septembre 2019 (victoire 7-4 contre le Colorado), le 14 août 2020 (victoire 7-4 contre les Angels) et le 2 juin 2021 avec six points produits (14 victoires -3 contre les Cardinals) .

En séries éliminatoires, il n’a disputé que quatre points une fois, dans une défaite de 12-13 lors du cinquième match de la Série mondiale 2017 contre les Astros de Houston.

Hier, le frappeur gaucher a également marqué deux autres jalons de carrière et de franchise. Il a eu un tour au bâton au cours duquel, après 13 lancers, il a placé la balle de l’autre côté de la clôture.

C’est la deuxième plus longue équipe de la franchise qui se termine par un résultat similaire (Alex Cora en 2004 avec 18 emplacements détient le record) et la plus longue de sa carrière sportive, quel que soit le résultat.

Cody Bellinger a déclaré qu’il pensait que son circuit de 13 lancers était le plus long au bâton de sa carrière. C’était! Son précédent record était de 12 lancers, ce 6 juillet (un single de Pablo Lopez) https://t.co/f6X33ZiezS – Eric Stephen (@ericstephen) 12 août 2021

Cody atteint 0,320 en août, ce qui contraste avec le 0,179 qu’il a accumulé au cours de la première moitié de la saison. Il n’a pas eu un mois avec une moyenne offensive aussi élevée depuis avril 2019.

Cody Bellinger a entamé un processus depuis qu’il a touché le fond le 22 juillet de récupération accélérée de son OPS !!!! pic.twitter.com/MM4qmutdbe – Jesus Fernandez 🇨🇺⚾️ (@ jesusLCA2017) 13 août 2021

Au cours de cette saison au cours de laquelle il a remporté le prix MVP, il a eu deux mois au cours desquels il a frappé quatre circuits, le même nombre que ceux qui ont déjà sonné au cours du mois d’août en cours.

Cody Bellinger a insisté la semaine dernière sur le fait qu’il se sentait mieux et qu’il reprenait des forces dans son épaule. Il a frappé 2 circuits ce soir pour les #Dodgers et a inscrit 4 circuits à ses quatre derniers matchs. Il est sûr de retrouver la santé rapidement juste à temps pour la course NL West – Bob Nightengale (@BNightengale) 12 août 2021

Quoi qu’il en soit, Cody cherche à retrouver la forme sportive. Travaillez intensément et les fruits commencent à apparaître.

Espérons que la tendance se poursuive.