Cody Bellinger frappe le deuxième home run du match contre les Phillies pour signer son retour

Définitivement le MVP de la Ligue nationale 2019 pour le Dodgers Est revenu. Cody Bellinger est entré dans un état très similaire à celui qui lui a fait remporter le prix le plus convoité par les joueurs de position du MLB.

Le frappeur gaucher organise une soirée de gala en frappant deux circuits en cinq apparitions au marbre. Le décompte est maintenant de quatre lors des quatre derniers matchs joués.

Cody Il s’est battu tout au long de la saison avec des blessures (deux fois) mais surtout avec une forme sportive qui a mis en doute sa continuité dans le onze de départ de l’équipe.

Cody Bellinger, qui n’atteint que 0,168 avec 5 HR et 21 points produits cette saison, dont un pourcentage sur la base de 0,267 et un pourcentage de slugging de 0,291, a été ramené au 8e rang lors du dernier match des #Dodgers mercredi.

Ce soir, après une journée de repos jeudi, il n’est même pas dans le onze de départ. – Bob Nightengale (@BNightengale) 6 août 2021

Après l’inclusion dans l’équipe de Trea Turner et les formes sportives de Chris Taylor et AJ Pollock, il n’a pas été vu, il y a 10 jours, la réelle possibilité que le voltigeur de centre de départ de l’équipe ces dernières saisons puisse continuer à être propriétaire de ce pré.

Cependant, la politique de pauses et de rotations de Dave Roberts et sa polyvalence lui ont donné des opportunités. Cependant, il semble que la compétitivité au sein du groupe, accrue dès la fermeture du marché, ait favorisé son meilleur état de forme et l’a mis à produire.

Cody Bellinger – Los Angeles Dodgers (9) pic.twitter.com/0JgKiS5Z41 – Vidéos RH MLB (@MLBHRVideos) 12 août 2021

En haut de la neuvième manche Cody il a frappé un coup de 106,6 mph qui a marché à 371 pieds près de la bande de citron vert du champ gauche qui est devenu son deuxième coup de champ intérieur complet de la nuit.

08-11-2021 Réflexion positive d’après-match : si Cody Bellinger peut continuer à être une force et que l’enclos des releveurs continue d’être efficace, peut-être que les Dodgers pourront se lancer dans l’une de ces séquences épiques – dbluetroy (@dbluetroy) 12 août 2021

Des questions? Le MVP est de retour à la maison !