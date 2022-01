Cody Garbrandt détaille ses plans après sa défaite à l’UFC 269

Cody Garbrandt

Cody Garbrandt espérait aller vite pour le titre mondial UFC des 125 livres après une victoire sur Kai Kara-France, mais perdu par TKO au premier tour dans lequel c’était aussi ses débuts dans la division.

Cette défaite pose la question de oui « No Love » continuera au poids mouche ou reviendra au poids coq, où il a été champion du monde. Mais jusqu’à présent, il n’y avait aucune réponse qui donnerait une indication.

Jusqu’ici quoi Cody Garbrandt a parlé de son avenir sur son podcast, Rollin with the Homies.

« Le camp était super, je me sentais bien, la perte de poids était incroyable. Réhydratation, le processus de réhydratation était bon, Je me sentais bien à 125. M’a attrapé avec un bon coup et je n’ai pas pu récupérer. Après qu’il m’ait frappé avec le coup de poing, je me suis levé, je me sentais un peu bien vers où j’avançais, j’avançais, mais c’était toujours pas comme tout là-bas et puis je l’ai descendu, et puis on s’est remis sur pied et je me sentais déstabilisé

«J’étais comme bon sang, je n’ai toujours pas récupéré. Il a mis la pression et apporté les combinaisons et a su capitaliser, donc je lui tire mon chapeau. Il a pu faire son travail et J’ai toujours l’impression que 25 est un gros poids pour moi. J’aime ce que j’ai pu faire à l’intérieur du camp. Ce que je retiens de ce camp précédent ou des six derniers mois de perte de poids ou des trois mois de camp, c’est que ce que nous avons fait était tout positif.

«Je me sentais vraiment bien à 125. Je pense que c’est quelque chose que je dois décider, si je suis à 135, 125, je me sens bien dans les deux. Je pense que si j’avais 35 ans, je ferais les choses un peu différemment. Gardez mon poids pendant tout le camp.

« Il y a beaucoup de bons matchs. Sean O’Malley, je veux vraiment lui botter le cul. C’est un combat à venir. Espérons que ce soit la prochaine. Je veux ce combat, donc j’aimerais rester à 135. Il pourrait me combattre maintenant parce que je ne suis pas classé et il est classé, donc ça va être un bon combat. Il faut respecter ses capacités, il s’est un peu amélioré avec le combat de Raulian (Paiva), il l’a rattrapé très tôt, mais on le sait. La seule façon pour lui de gagner était de le rattraper tôt et il l’a fait. Vous avez fait votre travail, félicitations. Vous êtes maintenant dans le classement, donc je dois me relever à 35 ans et lui botter le cul mais on décidera, on trouvera une solution.

« Quand ce sera fini, je dirai que c’est fini. Pas les fans, pas Dana (White), pas n’importe qui d’autre que moi. Quand je sais et comprends que je ne l’ai plus, que je n’ai pas ce qu’il faut pour me pousser et m’entraîner pour être prêt à sortir et à faire de mon mieux pour gagner, alors j’ai fini.. Je peux honnêtement le dire, et j’ai un bon système de soutien autour de moi qui me dira : « Regardez, voyons autre chose. Mais c’est trop loin sur la route. J’ai 30 ans, j’ai encore du pain sur la planche. Nous allons faire les corrections, nous allons le résoudre.

