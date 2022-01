Cody Rhodes détaille à quoi s’attendre de la nouvelle saison (exclusif)

La première saison de Go-Big Show a été un énorme succès pour TBS, conduisant au renouvellement de la série pour une deuxième saison, qui sera diffusée jeudi à 21 h HE. Mais la saison 2 du talent show sera-t-elle plus importante que la première ? Cody Rhodes, All Elite Wrestling Star qui est également juge sur Go-Big Show, a parlé à PopCulture.com cette semaine et a révélé ce que les fans peuvent attendre de la nouvelle saison.

« Je pense que l’une des choses qui était la plus excitante pour moi, revenir pour une deuxième saison de Go-Big Show, après avoir eu une première saison si réussie, était maintenant que la série a une identité, une prise de conscience et une pénétration quand il s’agit au monde réel, au monde entier, nous avons pu jeter un filet plus large », a déclaré Rhodes à PopCulture. « Donc, cela signifie simplement plus de talent, cela signifie plus de concurrents uniques et plus d’actes uniques. Et je suis sûr que beaucoup de gens qui ont vu les grésillements et les bandes-annonces et tout ce qui peuvent voir qu’en fin de compte le niveau de risque a vraiment été amplifié quand il s’agit de cette deuxième saison. »

Go-Big Show présente des talents plus grands que nature. Certaines des cascades présentées dans l’émission sont des camions monstres, des entraîneurs d’alligators et des cascades de tir à l’arc – et les concurrents s’affrontent pour impressionner les juges et avancer vers le prix de 100 000 $ de la finale.

« Vous ne pouvez rien laisser là-bas », a déclaré Rhodes. « En ce moment, mon esprit est attiré par James Carter, concurrent de motocross freestyle, qui, je crois, est dans le tout premier épisode et juste… Le Macon Colosseum ne peut pas toujours tenir ces actes. Je ne peux pas imaginer ce qui se passe pour la saison 3 si cela se produit, juste parce que oui, ils continuent de grossir. Et plus gros signifie des scores plus excitants et plus élevés et des gens plus proches de cent mille dollars. «

Bert Kreischer anime Go-Big Show tandis que Rhodes est l’un des quatre juges avec Rosario Dawson, Jennifer Nettles et T-Pain, qui a remplacé Snoop Dogg. Rhodes a déclaré que T-Pain n’avait eu aucun problème à s’intégrer et à participer à toute l’action.

« T-Pain, il vient de plonger », a déclaré Rhodes. « Une chose que j’ai trouvée était vraiment amusante, cependant, et je ne sais pas si c’est de notoriété publique ou non, mais le mec se promène toujours avec une Beats Pill, l’un de ces haut-parleurs. Il est entouré de musique. Et j’ai pensé C’était assez groovy. C’est merveilleux. Et il s’est impliqué dans plus d’actes que je pense que n’importe quel autre juge l’a fait cette saison. Et c’est très amusant, surtout quand ces actes sont aussi risqués qu’ils le sont. «