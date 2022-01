Cody Rhodes parle de déplacer « AEW Dynamite » de TNT à TBS (exclusif)

All Elite Wrestling (AEW) entre dans une nouvelle ère cette semaine. Mercredi, l’émission phare de la société, AEW Dynamite, passera de TNT à TBS. Cela conduit à la question de savoir ce que cette décision signifie pour AEW et ses fans à l’avenir ? Cody Rhodes, star d’AEW et vice-président exécutif, a récemment parlé à PopCulture.com de ce déménagement et a déclaré que cela lui rappelait à quoi ressemblait sa famille il y a 30 ans.

« La synergie est incroyable que nous passions à TBS », a déclaré Rhodes à PopCulture. « Le vaisseau-mère, comme mon père l’appelait dans les années 90, puis la deuxième saison de Go-Big Show la nuit suivante. C’est une excellente synergie. Je dirais le terme Business as Usual, mais vous devez être un fan d’AEW pour savoir ce que Business as Usual signifie. Et cela signifie la meilleure cloche à cloche. Cette transition sera la même en termes de meilleure lutte cloche à cloche partout dans le monde sur AEW Dynamite. «

TBS retrouve la lutte professionnelle pour la première fois depuis que la WCW était sur la station dans les années 1990. Rhodes sait tout à ce sujet car son père, feu Dusty Rhodes, était une grande partie de la WCW à cette époque. Mais avec le passage d’AEW Dynamite à TBS, cela ne signifie pas que TNT n’est plus un grand foyer pour AEW. Le réseau a toujours Rampage, qui est diffusé le vendredi soir.

« L’expansion de la marque au cours des trois dernières années, c’est beaucoup de responsabilités », a déclaré Rhodes. « Alors que je dis tout cela, je pense : « Mec, quelle vie. » Quelle vie. » Mais oui, je suis béni de pouvoir être sur TBS deux soirs de suite. Mec, je me pince. C’est juste une opportunité vraiment cool. «

AEW a fait des progrès depuis son lancement en 2019. Elle est devenue la deuxième plus grande promotion de lutte du pays derrière la WWE. Au cours de la dernière année, AEW a ajouté certains des meilleurs talents au monde, dont Adam Cole, Bryan Danielson, Ruby Soho et CM Punk qui ont fait son retour sur le ring après une interruption de sept ans. Rhodes est actuellement le champion AEW TNT et a aidé à lancer la société avec Tony Khan, Kenny Omega, Matt Jackson, Luke Jackson et l’épouse de Rhodes, Brandi, qui est la directrice de la marque de la société.