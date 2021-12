Cody Rigsby de Peloton déchire «et juste comme ça», dit que leur mode est nul

Lire du contenu vidéo

L’instructeur le plus célèbre de Peloton pèse sur tout le drame avec le redémarrage de « Sex and The City » – dénonçant la mode du spectacle, flottant un Kim Cattrall théorie et déchirure Sarah Jessica Parkerréponse à la crise cardiaque de Big.

Cody Rigsby, l’instructeur Peloton fraîchement sorti de sa saison de « Dancing With The Stars », a pris le temps de son cours pour aborder la mort sur « And Just Like That … » et toutes les retombées.

En répondant à une question d’un utilisateur sur l’implication de Peloton dans l’énorme rebondissement de l’intrigue… Cody est passé à l’offensive… en disant que le personnage de Kim, Samantha, n’était pas sur le redémarrage parce que les looks de mode ne sont pas à la hauteur.

Comme nous l’avons signalé … Les actions Peloton ont pris un coup après la première de « And Just Like That » … peut-être à cause de la scène où Big meurt après avoir roulé sur le vélo d’appartement populaire.

Peloton a ensuite recruté Ryan Reynolds et grand acteur Chris Noth pour une publicité parodie amusante… et maintenant Cody dit qu’il est fier de Peloton pour « avoir répondu plus vite que Carrie ne le pourrait ».

Cody a généralement un rôle dans sa classe où il change ses chaussures de cyclisme en chaussures de tennis et dit qu’il est dans « le placard de Carrie Bradshaw » … mais il a clairement indiqué que c’était le morceau qui prend la hache.

Parlez de mauvais sang.