Cody Rigsby donne vie à «Powerline» de «A Goofy Movie» avec Wild Wig

Danse avec les stars fait les choses un peu différemment pour la soirée Disney de cette année. Au lieu d’avoir une nuit pour les routines inspirées de Disney, il y aura deux nuits avec une axée sur les héros et l’autre sur les méchants. Non seulement l’épisode de lundi soir a lancé la semaine Disney, mais il a également présenté le retour de Cody Rigsby dans la salle de bal après que lui et sa partenaire, Cheryl Burke, aient été testés positifs pour des cas révolutionnaires de COVID-19. Pour leur routine Disney, ils ont pris une page de A Goofy Movie, alors que Rigsby se déguise en la célèbre rock star Powerline du film.

L’instructeur Peloton était le portrait craché de Powerline, notamment grâce à sa coiffure vertigineuse. Rigsby a enfilé une combinaison jaune pour sa performance, mais ce sont quand même ses cheveux qui ont attiré beaucoup plus d’attention. Grâce à un postiche soigneusement conçu, Rigsby arborait une coiffure haute et pointue qui rappelait le look de Powerline. Avant sa performance, le concurrent de DWTS a donné à ses fans un aperçu de son look sur Instagram. À côté d’une photo de lui tout déguisé en Powerline, il a écrit : « De retour dans la salle de bal. Je vis mon rêve d’enfant ce soir @disney night @dancingabc. »

Comme il l’a mentionné, ce dernier épisode a marqué le retour de Rigsby dans la salle de bal. Lui et Burke ont été forcés de se mettre en quarantaine après avoir été testés positifs pour COVID-19. Alors qu’il y avait beaucoup de spéculations sur son avenir dans la compétition à la suite de ses résultats de test positifs, DWTS a travaillé sa magie pour s’assurer qu’il pouvait toujours effectuer une routine aux côtés de son partenaire. Rigsby et Burke ont donné à DWTS sa première performance à distance. Le duo a interprété une routine de jazz sur « Gimme More » de Britney Spears depuis leur domicile. Leur routine leur a valu un score de 18 sur 30, ce qui était le plus bas de la soirée, au grand désarroi des fans.

Au cours d’un épisode de son podcast Pretty Messed Up, Burke a exprimé ce qu’elle ressentait à l’idée de recevoir un score aussi bas, par PERSONNE. Elle a expliqué: « Nous n’avons en gros que six ans depuis que nous avons commencé à danser avec les stars, ce qui est bien, je comprends, mais je pense que ce que je cherchais était un peu de reconnaissance de ce que nous avons fait pour faire tout cela travail de fabrication. » Le danseur professionnel a ajouté: « Vous n’avez pas à parler de nous attraper COVID, nous l’obtenons, nous sommes malades, mais en fin de compte, juste la quantité de travail et de devoir danser comme deux solistes par opposition à danser ensemble, quand vous pouvez manipuler le mouvement du corps de votre partenaire et la musicalité. »