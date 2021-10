Cody Rigsby est testé positif au COVID-19 quelques jours après le diagnostic de son partenaire Cheryl Burke

Quelques jours après que sa partenaire Cheryl Burkes a été testée positive pour COVID-19, le concurrent de Dancing With the Stars Cody Rigsby a également été testé positif pour le coronavirus. Rigsby a fait le. annonce sur les réseaux sociaux, disant à ses 934 000 abonnés que c’est la deuxième fois qu’il est touché par le virus – cependant, cette fois, il a attrapé un cas révolutionnaire après avoir été complètement vacciné.

“J’ai des symptômes très légers : congestion, un petit mal de tête, toux”, a déclaré Cody. “Mais par rapport à quand j’ai eu COVID plus tôt cette année, c’est la nuit et le jour, donc ça doit être le vaccin et les anticorps qui fonctionnent – ​​nous en sommes très reconnaissants.” L’entraîneur de fitness a poursuivi, ajoutant que son avenir dans l’émission en ce moment est toujours en cours de détermination. “Nous essayons toujours de comprendre cela en ce moment, alors soyez patient avec cette réponse”, a-t-il déclaré.

Après avoir informé tout le monde qu’il allait s’absenter du travail, il a remercié tous ceux qui l’ont contacté pour vérifier son bien-être. “J’apprécie tout votre soutien et je serai de retour dès que je serai prêt”, a conclu Rigsby. Le diagnostic n’est pas un choc. Quelques jours auparavant, la danseuse professionnelle partenaire de Rigsby, Cheryl Burke, a révélé qu’elle avait également été testée positive et qu’elle ne pourrait pas participer au concours de danse. Au lieu que les danseurs se produisent en direct, les juges ont été contraints de baser leurs notes sur l’une des vidéos de répétition du duo.

“Je me sens tellement mal pour Cody, j’ai l’impression de le laisser tomber”, a-t-elle déclaré à l’époque. “Je me sens juste comme une merde, pour être tout à fait honnête, et c’est tellement écrasant parce que c’est dimanche, et le spectacle est demain.” Burke a parlé avec E! après l’épisode de lundi soir, disant aux gens qu’elle n’avait aucune idée de la façon dont elle était entrée en contact avec le virus. Elle a également ajouté qu’elle ressentait de la honte face à la situation et aux retombées. “Il y avait beaucoup de honte derrière cela pour une raison quelconque, déçue, triste, juste désespérée, parce que vous ne pouvez pas vraiment contrôler la situation”, a-t-elle expliqué.